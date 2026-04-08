Τα δύο πρώτα πλοία που πέρασαν τα Στενά του Ορμούζ μετά την εκεχειρία – Ένα ελληνόκτητο μεταξύ τους
"To NJ Earth διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ στις 08:44 UTC" αναφέρει η υπηρεσία Marine Traffic
Τα πλοία στα Στενά του Ορμούζ έχουν αρχίσει να κινούνται ξανά μετά την συμφωνία για εκεχειρία δύο βδομάδων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν τα ξημερώματα της Τετάρτης (8/4).
Μάλιστα, δύο πλοία, το ένα ελληνόκτητο, έκαναν την αρχή και προχώρησαν στην πρωτοβουλία να περάσουν τα Στενά του Ορμούζ που παρέμεναν ερμητικά κλειστά τις τελευταίες βδομάδες και μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην Μέση Ανατολή.
«Το ελληνικής ιδιοκτησίας φορτηγό NJ Earth διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ στις 08:44 UTC, ενώ το Daytona Beach, που πλέει υπό σημαία της Λιβερίας, πέρασε νωρίτερα, στις 06:59 UTC, λίγο μετά την αναχώρησή του από το Μπαντάρ Αμπάς στις 05:28 UTC», αναφέρει σε ανάρτησή της η υπηρεσία.
