Τα δύο πρώτα πλοία που πέρασαν τα Στενά του Ορμούζ μετά την εκεχειρία – Ένα ελληνόκτητο μεταξύ τους

Τα πλοία στα Στενά του Ορμούζ έχουν αρχίσει να κινούνται ξανά μετά την συμφωνία για εκεχειρία δύο βδομάδων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν τα ξημερώματα της Τετάρτης (8/4).

Μάλιστα, δύο πλοία, το ένα ελληνόκτητο, έκαναν την αρχή και προχώρησαν στην πρωτοβουλία να περάσουν τα Στενά του Ορμούζ που παρέμεναν ερμητικά κλειστά τις τελευταίες βδομάδες και μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην Μέση Ανατολή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Vessel movements resume in the Strait of Hormuz following ceasefire announcement



Early signs of vessel activity are emerging in the Strait of Hormuz following a ceasefire announcement, which includes a temporary reopening of the strategic waterway to allow for negotiations.… pic.twitter.com/CSy6PZlCJ4— MarineTraffic (@MarineTraffic) April 8, 2026

«Το ελληνικής ιδιοκτησίας φορτηγό NJ Earth διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ στις 08:44 UTC, ενώ το Daytona Beach, που πλέει υπό σημαία της Λιβερίας, πέρασε νωρίτερα, στις 06:59 UTC, λίγο μετά την αναχώρησή του από το Μπαντάρ Αμπάς στις 05:28 UTC», αναφέρει σε ανάρτησή της η υπηρεσία.