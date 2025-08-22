Συναγερμός στην ΕΥΠ: Κυκλώματα Αζέρων κατασκόπων στην Ελλάδα – Η Κρήτη στο επίκεντρο (βίντεο)

Ανησυχία προκαλούν οι τελευταίες εξελίξεις, καθώς φαίνεται ότι η περίπτωση Αζέρου κατασκόπου στη Σούδα δεν είναι μεμονωμένη.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. και της ΕΥΠ, μετά τη σύλληψη του 26χρονου Αζέρου στα τέλη Ιουνίου, έχουν αποκαλύψει την ύπαρξη ενός οργανωμένου δικτύου Αζέρων πρακτόρων στην Ελλάδα, με κύρια δραστηριότητα στην Κρήτη. Ο νεαρός συνελήφθη ενώ φωτογράφιζε τις εγκαταστάσεις της Σούδας και τις κινήσεις νατοϊκών πλοίων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την τηλεόραση του ΣΚΑΪ, ο 26χρονος φέρεται να υποδέχθηκε ομοεθνείς του στο αεροδρόμιο των Χανίων περισσότερες από μία φορές. Οδηγός ταξί αποκάλυψε στην αστυνομία ότι τον χρησιμοποιούσε για όλες τις μετακινήσεις του, ενώ οι αρχές εξετάζουν τον πιθανό ρόλο συνεργών του, οι οποίοι ενδέχεται να λειτουργούσαν για λογαριασμό ξένων υπηρεσιών.