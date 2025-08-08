Στις 16:00 αναχωρούν από το λιμάνι του Πειραιά τα πλοία για Κυκλάδες – Μεγάλη ταλαιπωρία και… έξτρα έξοδα για τους επιβάτες

Στις 16:00 το μεσημέρι της Παρασκευής αναχωρούν τα πλοία για Κυκλάδες από το λιμάνι του Πειραιά παρά την επέκταση του απαγορευτικού στα λιμάνια της χώρας λόγω των θυελλωδών ανέμων.

Παρόλα αυτά η ταλαιπωρία των εκδρομέων δεν σταματάει εκεί. Ειδικότερα, στις 16:00 το Blue Star Delos αναχώρησε για Πάρο, Νάξο (όχι για Σαντορίνη). Μάλιστα, όσοι θέλουν να ταξιδέψουν στην Αμοργό, θα χρειαστεί να αποβιβαστούν στη Νάξο, να διανυκτερεύσουν και από εκεί θα πάρουν καράβι αύριο για την Αμοργό με δικά τους έξοδα.

Μέχρι τώρα τα μόνα πλοία που αναχωρούσαν ήταν εκείνα που εκτελούν δρομολόγια στον Αργοσαρωνικό, αλλά και τα πλοία από Ραφήνα προς Μαρμάρι.

Η ταλαιπωρία και η αναμονή των επιβατών είναι τεράστια, καθώς, σύμφωνα με την ΕΡΤ, κάποιοι βρίσκονται στο λιμάνι από τις 5 το πρωί, ενώ κάποιοι άλλοι χρειάστηκε να έρθουν οδικώς από επαρχιακές πόλεις.

Λόγω των θυελλωδών ανέμων, τα πλοία παρέμειναν δεμένα στα λιμάνια.