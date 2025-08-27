Σερβία – Εσθονία 98-64: Συντριπτική νίκη με ηγέτη τον Γιόκιτς στην πρεμιέρα του EuroBasket 2025

Από το ξεκίνημα του αγώνα, η ομάδα του Σβέτισλαβ Πέσιτς έπαιξε επιθετικό και ομαδικό μπάσκετ, χωρίς να αφήσει κανένα περιθώριο αντίδρασης στην Εσθονία. Ο Νίκολα Γιόβιτς αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ με 18 πόντους, ενώ ο Νίκολα Γιόκιτς πρόσθεσε άλλο ένα double-double με 11 πόντους και 10 ριμπάουντ σε 23 λεπτά συμμετοχής, στο πλαίσιο του EuroBasket 2025.

Η Σερβία είχε συνολικά πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων και διατήρησε τον έλεγχο καθ’ όλη τη διάρκεια του ματς, παρά την ήττα της στην τελευταία περίοδο (12-20). Στον επόμενο αγώνα της, η ομάδα του Πέσιτς θα αντιμετωπίσει την Πορτογαλία στις 29 Αυγούστου, ενώ η Εσθονία θα παίξει με τη Λετονία την ίδια μέρα.

Τα δεκάλεπτα: 32-12, 56-29, 86-44, 98-64

Σερβία (Πέσιτς): Πετρούσεβ 12, Ν. Γιόβιτς 18, Μπογκντάνοβιτς 11, Μαρίνκοβιτς 6, Βούκσεβιτς 9, Ντόμπριτς 2, Γιόκιτς 11, Μίτσιτς 4, Γκούντουριτς 6, Στέφαν Γιόβιτς 4, Αβράμοβιτς 13, Μιλουτίνοβ 2.

Εσθονία (Ράνουλα): Ντρελ 11, Ρόσενθαλ 5, Ραιέστε 2, Τρέιερ 8, Τας 5, Βένε 5, Χέρμετ 2, Γιοέσαρ 6, Ρίισμαα 2, Κόνοντσουκ 10, Κουλαμάε 8.