Ευρωμπάσκετ 2025: Μπορεί η Εθνική του Σπανούλη να κατακτήσει μετάλλιο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ευρωμπάσκετ 2025: Μπορεί η Εθνική του Σπανούλη να κατακτήσει μετάλλιο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Χωρίς κατηγορία

Πυροσβεστική: 28 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο

Οι 26 αντιμετωπίστηκαν άμεσα

Πυροσβεστική: 28 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο
ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής 28 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο.

Οι 26 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 2.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά:

Από Ω/18:00/10-09-2025 έως Ω/18:00/11-09-2025 εκδηλώθηκαν 28 αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες οι 26 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 2.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Παρακαλούμε όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ