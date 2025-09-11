Πυροσβεστική: 28 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο
Οι 26 αντιμετωπίστηκαν άμεσα
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής 28 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο.
Οι 26 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 2.
28 αγροτοδασικές 🔥 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο.
🔗 https://t.co/Ubb16VeqFb pic.twitter.com/t6kVpmOOHW— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 11, 2025
Αναλυτικά:
Από Ω/18:00/10-09-2025 έως Ω/18:00/11-09-2025 εκδηλώθηκαν 28 αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες οι 26 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 2.
Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.
Παρακαλούμε όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις