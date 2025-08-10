Πτώση ασανσέρ στο “Γεννηματάς”: Από τύχη γλύτωσε τεχνολόγος – ΠΟΕΔΗΝ: “Είχε όλα τα πιστοποιητικά ελέγχου”, θα διενεργηθεί ΕΔΕ (Εικόνες)

Άγιο είχε τεχνολόγος του Νοσοκομείου Γεννηματάς καθώς ασανσέρ “έφυγε” προς τα κάτω πέφτοντας στο κενό μετά από μετακίνηση βαρέως μηχανήματος προς τον 3ο όροφο.

Το περιστατικό κατήγγειλε ο επιμελητής Α ακτινολογίας του Νοσοκομείου και μέλος του ΔΣ του Σωματείου εργαζομένων, Χρίστος Αργύρης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την καταγγελία, “Τεχνολόγος του ακτινολογικου τμήματος του νοσοκομείου μας, εν ώρα υπηρεσίας και ανεβαίνοντας στον ΤΡΙΤΟ (3ο) όροφο για να διενεργήσει απλή ακτινογραφία με φορητό βαρύ τροχήλατο μηχάνημα στην Β Χειρουργική Κλινική του κτιρίου 2 – δηλαδή αυτό με τις περισσότερες παθολογικές και χειρουργικές κλινικές, την ΜΕΘ και πάνω από όλα το ΤΕΠ – προσπαθώντας να μεταφέρει το μηχάνημα έξω από το ασανσέρ, με το μισό μηχάνημα εκτός ασανσέρ και το ένα πόδι της εκτός του ασανσέρ, ένιωσε τον θάλαμο να υποχωρεί, και με την βοήθεια ασθενούς ή συνοδού και τη δική της ψύχραιμη αντίδραση, εξηλθε του θαλάμου έγκαιρα ενώ λίγο μετά ο θάλαμος τελικά υποχώρησε και έφτασε στο ισόγειο».

Με ανακοίνωση του, το “Νοσοκομείο Γεννηματάς” έκανε λόγο για “απροσδόκητη κίνηση του ανελκυστήρα προς τα κάτω”, ενώ τόνισε ότι δεν υπήρξε τραυματισμός με την τεχνολόγο να συνεχίζει την δουλειά της μετά από δική της πρωτοβουλία.

“Ο ανελκυστήρας διαθέτει εν ισχύ όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά συντήρησης, και οι προγραμματισμένες συντηρήσεις πραγματοποιούνται κανονικά από αδειοδοτημένη εταιρεία”.

Διευκρινίσεις, σχετικά με το περιστατικό σε θάλαμο ανελκυστήρα στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», δίνει η διοίκηση του νοσηλευτικού ιδρύματος, η οποία για την πλήρη διερεύνηση του συμβάντος, έχει διατάξει Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «σήμερα και ώρα περίπου 13:15, σημειώθηκε περιστατικό σε θάλαμο ανελκυστήρα, ο οποίος, σύμφωνα με δήλωση της εργαζόμενης τεχνολόγου που επέβαινε, κινήθηκε απροσδόκητα προς τα κάτω. Η εργαζόμενη εξήλθε χωρίς να υποστεί τραυματισμό και συνέχισε την εργασία της με δική της πρωτοβουλία.

Από τον επιτόπιο έλεγχο που διενήργησαν οι τεχνικοί, ο ανελκυστήρας διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε κανονικά. Παρ’ όλα αυτά, η Διοίκηση αποφάσισε την άμεση ακινητοποίησή του για λόγους ασφαλείας, έως την ολοκλήρωση πλήρους τεχνικού ελέγχου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το γεγονός επιβεβαίωσε με δήλωση του ο προέδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), Μιχάλης Γιαννάκος, υπάρχουν όλα τα πιστοποιητικά ελέγχου και ασφαλείας του ασανσέρ.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου ΓΝΑ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ενημερώνει ότι σήμερα, 10/08/2025 και ώρα περίπου 13:15, σημειώθηκε περιστατικό σε θάλαμο ανελκυστήρα, ο οποίος, σύμφωνα με δήλωση της εργαζόμενης τεχνολόγου που επέβαινε, κινήθηκε απροσδόκητα προς τα κάτω. Η εργαζόμενη εξήλθε χωρίς να υποστεί τραυματισμό και συνέχισε την εργασία της με δική της πρωτοβουλία.

Από τον επιτόπιο έλεγχο που διενήργησαν οι τεχνικοί, ο ανελκυστήρας διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε κανονικά. Παρ’ όλα αυτά, η Διοίκηση αποφάσισε την άμεση ακινητοποίησή του για λόγους ασφαλείας, έως την ολοκλήρωση πλήρους τεχνικού ελέγχου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ανελκυστήρας διαθέτει εν ισχύ όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά συντήρησης, και οι προγραμματισμένες συντηρήσεις πραγματοποιούνται κανονικά από αδειοδοτημένη εταιρεία, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα. Σημειώνεται ότι η τελευταία συντήρηση του ανελκυστήρα πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουλίου 2025.

Για την πλήρη διερεύνηση του συμβάντος, η Διοίκηση έχει διατάξει Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η δήλωση Γιαννάκου:

ΒΛΑΒΗ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΣΑΝΣΕΡ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΥΤΥΧΩΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ

ΔΕΣΤΕ ΦΩΤΟ ΠΟΥ ΤΡΑΒΗΞΕ Η ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΥΠΟΧΩΡΟΥΣΕ ΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ

Σήμερα το μεσημέρι στο νοσοκομείο ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ είχαμε βλάβη σε κεντρικό ασανσέρ που εξυπηρετεί τα επείγοντα και πολλά τμήματα και κλινικές του νοσοκομείου.

Συνάδελφος τεχνολόγος κλήθηκε να διενεργήσει επείγουσα ακτινογραφία στη χειρουργική κλινική.

Πήρε το ασανσέρ από το ισόγειο μαζί με το φορητό ακτινολογικό μηχάνημα για να ανέβει στο τρίτο όροφο που είναι η χειρουργική κλινική.

Όταν έφθασε στο τρίτο όροφο άνοιξε η πόρτα του ασανσέρ και προσπάθησε να βγεί έξω με το μηχάνημα.

Ξαφνικά με ανοικτή τη πόρτα το ασανσέρ άρχισε να υποχωρεί προς τα κάτω.

Ή συνάδελφος είχε μισό βγάλει έξω από τη πόρτα το μηχάνημα.

Κατατρόμαξε ζήτησε βοήθεια και την τελευταία στιγμή με τη βοήθεια συνοδού κατάφερε να βγει έξω με το μηχάνημα.

Μπορούσε να εγκλωβιστεί μέσα στο ασανσέρ και να την καταπλακώσει το μηχάνημα.

Ευτυχώς δεν είχαμε κανένα τραυματισμό συναδέλφου ή και ασθενή.

Το ασανσέρ είναι ακινητοποιημένο. Εκλήθει η αστυνομία που ήδη διεξάγει έρευνα.

Επισημαίνουμε ότι τα νοσοκομεία κάνουν κανονικά τις συντηρήσεις των ασανσέρ και διαθέτουν πιστοποιητικά καλής λειτουργίας από πιστοποιημένες εταιρείες.

Από ότι με ενημέρωσαν στο συγκεκριμένο ασανσέρ έχει γίνει συντήρηση και διαθέτει πιστοποιητικό ασφαλούς λειτουργίας.

Τι σόι ελέγχους κάνουν αυτές οι εταιρείες.

Διεξάγεται έρευνα από την αστυνομία, όπως θα διεξαχθεί ΕΔΕ. Να αποδοθούν οι ευθύνες όπου υπάρχουν. Οι εταιρείες πιστοποίησης επιτέλους να κάνουν καλά τη δουλειά τους.