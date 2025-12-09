Προβλήματα στην Αθηνών – Λαμίας μετά πτώση πορτοκαλιών από φορτηγό

Δυσχέρεια παρατηρείται στο ρεύμα προς Λαμία στην Εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας μετά από πτώση πορτοκαλιών στο δρόμο από διερχόμενο φορτηγό.

Τα προβλήματα από το περιστατικό δημιουργήθηκαν στο ύψος της εξόδου προς Κηφισίας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο οδηγός του φορτηγού αναζητείται καθώς εγκατέλειψε το σημείο.