Πώς η Λένα Σαμαρά έφυγε από την ζωή μέσα σε λίγες ώρες – Η ανακοίνωση της ΥΠΕ Αττικής

Την μεγαλύτερη τραγωδία που μπορεί να βιώσει άνθρωπος έζησε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς χάνοντας την κόρη του, Λένα σε ηλικία μόλις 34 ετών.

Η Λένα Σαμαρά μεταφέρθηκε το βράδυ από τον Αντώνη Σαμαρά και τη σύζυγό του, Γεωργία, στο Σισμανόγλειο μετά από επιληπτική κρίση. Οι γιατροί έκριναν, έπειτα από ελέγχους, απαραίτητη την μεταφορά της στον Ευαγγελισμό. Ωστόσο, η κατάστασή της επιδεινώθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα να υποστεί και ανακοπή.

Μάλιστα, δεν πρόλαβαν να την διασωληνώσουν, καθώς προσπαθούσαν επί 50 ολόκληρα λεπτά να την επαναφέρουν στην ζωή, χωρίς δυστυχώς να τα καταφέρουν.

Η ανακοίνωση της ΥΠΕ

Η ασθενής Ε.Σ. μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στις 7/8 περί τις 13.00 στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ κατά τη διάρκεια της πρωινής Εφημέρευσης, όπου και εξετάστηκε από ομάδα ιατρών (νευρολόγος ,παθολόγος , καρδιολόγος, οφθαλμίατρος) και πραγματοποιήθηκε πλήρης νευρολογική, παθολογική, καρδιολογική και οφθαλμολογική εκτίμηση.

Αφού ολοκληρώθηκε ο πλήρης κλινικός, εργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος κρίθηκε επιβεβλημένη η διακομιδή της σε νευρολογική κλινική. Η ασθενής διακομίσθηκε σταθεροποιημένη με ασθενοφόρο και συνοδεία ιατρού στο νοσοκομείο Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός» και εισήχθη στη Νευρολογική Κλινική του νοσοκομείου για περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση.

Κατά την διάρκεια της διερεύνησης των αιτιών της κατάστασης της,

η ασθενής παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου η ασθενής κατέληξε στις 07/08 στις 22.29.

Την Δευτέρα η κηδεία της

Σύμφωνα με ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, η κηδεία της κόρης του Λένα Σαμαρά θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Δευτέρας.

Να θυμίσουμε ότι η κόρη του πρώην πρωθυπουργού “έφυγε” από την ζωή στα 34 της χρόνια το βράδυ της Πέμπτης (8/8) συγκλονίζοντας τον πολιτικό και όχι μόνο κόσμο.

Πολιτικοί αρχηγοί και στελέχη κομμάτων εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους στον πρώην πρωθυπουργό. Όπως ο ίδιος ανέφερε σε ανάρτηση που έκανε στο Facebook το μεσημέρι της Παρασκευής, η κηδεία της Λένας Σαμαρά θα γίνει στις 11 Αυγούστου στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών στις 13:00 το μεσημέρι.

Λένα Σαμαρά: Ποια ήταν η κόρη του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά

Μία τεράστια τραγωδία βιώνει η οικογένεια του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμάρα μετά τον χαμό της κόρης του Λένας το βράδυ της Πέμπτης (7/8).

Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος έσπευσε να εκφράσει τη συμπαράστασή του στον Αντώνη και τη Γεωργία Σαμαρά στο δράμα που ζουν, Η 34χρονη πρόκειται για την μεγαλύτερη κόρη του Αντώνη Σαμαρά και της συζύγου του Γεωργίας.

Άφησε την πνοή της χθες το βράδυ παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών καθώς υπέστη ανακοπή που ακολούθησε σοβαρό επιληπτικό επεισόδιο. Ήταν τρισέγγονη της Πηνελόπης Δέλτα, και εγγονή του σπουδαίου καρδιολόγου Κωνσταντίνου Σαμαρά, ο οποίος μάλιστα είχα διατελέσει διευθυντής στο νοσοκομείο όπου άφησε την τελευταία της πνοή η 34χρονη.

Η Λένα Σαμαρά φοίτησε ως πολιτικός μηχανικός στο Πανεπιστήμιο City του Λονδίνου, ακολουθώντας το επαγγελματικό μονοπάτι της μητέρας της Γεωργίας, παρά το πολιτικό προφίλ του πατέρα της. Όσοι την γνώριζαν μιλούσαν για ένα λαμπρό χαρακτήρα με παιδεία και τρόπους. Η ίδια απέφευγε τις δημόσιες εμφανίσεις, οι περισσότερες ωστόσο ήταν στο πλευρό του πατέρα της.

Η αδυναμία της ήταν το τένις. Το 2007 είχε συμμετάσχει στην ομάδα των μαθητών του Κολλεγίου στο Heart-to-HeartPartnership Program, μια διοργάνωση της πρεσβείας της Ελλάδας στο Πεκίνο ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2008.