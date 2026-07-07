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Πάτρα: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στο προαύλιο του νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας»

Σήμανε συναγερμός στις Αρχές

Πάτρα: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στο προαύλιο του νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας»
DEBATER NEWSROOM

Νεκρός εντοπίστηκε ένας 78χρονος τα ξημερώματα της Τρίτης (07.07.26) στο Νοσοκομείο «Ο Άγιος Ανδρέας» της Πάτρας.

Συγκεκριμένα, ο 78χρονος άνδρας που βρισκόταν στο νοσοκομείο ως συνοδός ασθενούς σύμφωνα με το Tempo24.news εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο προαύλιο της νοσηλευτικής μονάδας.

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Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση και άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές, ενώ διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Όπως προκύπτει από τις έως τώρα πληροφορίες, ο θάνατος του άτυχου ηλικιωμένου, οφείλεται σε παθολογικά αίτια.

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