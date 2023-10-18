ΟΗΕ: «Χρειάζονται 100 φορτηγά καθημερινά ανθρωπιστικής βοήθειας στην Γάζα»

Η παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα θα πρέπει να είναι «συστηματική», της τάξης των 100 φορτηγών ημερησίως δήλωσε σήμερα στο CNN ο Μάρτιν Γκρίφιθς, συντονιστής του ΟΗΕ για τις ανθρωπιστικές υποθέσεις.

“Πρέπει να αρχίσουμε με σημαντικό αριθμό φορτηγών και να φτάσουμε τα 100 φορτηγά ημερησίως, όπως συνέβαινε στο παρελθόν με το πρόγραμμα βοήθειας στη Γάζα”, εξήγησε ο Γκρίφιθς.

Έκανε λόγο για “απίστευτα λεπτομερείς διαπραγματεύσεις με τις εμπλεκόμενες πλευρές” για τον καθορισμό των όρων εισόδου και διανομής της βοήθειας.

Οι δηλώσεις του Γκρίφιθς έγιναν λίγες ώρες μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ότι έλαβε διαβεβαιώσεις από την ισραηλινή κυβέρνηση πώς θα επιτρέψει τη μεταφορά αυτής της ανθρωπιστικής βοήθειας από το σημείο διέλευσης της Ράφα.

“Πρέπει να είμαστε σε θέση να έχουμε τη βεβαιότητα ότι μπορούμε να παρεμβαίνουμε σε μεγάλη κλίμακα κάθε μέρα, σκόπιμα, επαναλαμβανόμενα και αξιόπιστα”, επέμεινε ο Γκρίφιθς, εξηγώντας ότι τα διάφορα μέλη του προσωπικού του ΟΗΕ που βρίσκονται στη Λωρίδα της Γάζας συμπεριλαμβανομένων 14.000 υπαλλήλων της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) — θα μπορούν στη συνέχεια να τη διανέμουν.

“Δεύτερον, πρέπει να είμαστε σε θέση να προσεγγίζουμε τους ανθρώπους με ασφάλεια“, επέμεινε ο Γκρίφιθς, υπενθυμίζοντας ότι το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο απαιτεί από τις ανθρωπιστικές οργανώσεις να παρέχουν βοήθεια εκεί όπου οι άνθρωποι αισθάνονται ασφαλείς.

“Αυτά τα δύο πράγματα πρέπει να διευκρινιστούν, να επιβεβαιωθούν και ελπίζω ότι αυτό θα λάβει χώρα τις επόμενες ημέρες, ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε αυτό το βασικό πρόγραμμα αρωγής“, εξήγησε ο Μάρτιν Γκρίφιθς, ο οποίος βρίσκεται στο Κάιρο από χθες, Τρίτη, για διαπραγματεύσεις με τις αιγυπτιακές αρχές.

Εδώ και μέρες, τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας έχουν εγκλωβιστεί στην έρημο του Σινά καθώς η Ράφα είναι κλειστή στην παλαιστινιακή πλευρά, έπειτα από τέσσερις βομβαρδισμούς αυτήν την εβδομάδα.

Ο Γκρίφιθς υπογράμμισε ότι ο ΟΗΕ θα διασφαλίσει ότι η βοήθεια θα παραδοθεί αποκλειστικά σε αμάχους και όχι στο ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς που ελέγχει τη Γάζα.

