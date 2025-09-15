Ντουπλάντις: «Η νοοτροπία μου ήθελε να φύγω από το Τόκιο με νέο παγκόσμιο ρεκόρ!»

Ο Αρμάντ Ντουπλάντις ξεπέρασε τα 6,30 μέτρα στην επιστροφή του στο Τόκιο, σημειώνοντας (15/9) το 14ο παγκόσμιο ρεκόρ άλματος επί κοντώ στην καριέρα του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου Τόκιο 2025.

«Είμαι τόσο χαρούμενος, δεν μπορώ να το εξηγήσω», είπε ο Ντουπλάντις.

«Τις τελευταίες δύο εβδομάδες απόλαυσα πραγματικά το ότι ήμουν στο Τόκιο. Απόλαυσα τα πάντα τόσο πολύ. Ένιωθα ότι ο μόνος τρόπος να φύγω από την Ιαπωνία ήταν να καταρρίψω το παγκόσμιο ρεκόρ. Αυτή ήταν η νοοτροπία μου. Δεν ξέρω τι με περιμένει αυτή τη στιγμή, δεν με νοιάζει». Θα το απολαύσω τώρα.

Είναι καλύτερο από ό,τι μπορούσα να φανταστώ. Το να σας δώσω αυτό το παγκόσμιο ρεκόρ είναι καταπληκτικό. Το πλήθος ήταν τόσο θορυβώδες. Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι απλά τόσο χαρούμενος», συνέχισε:

«Ένιωθα πολύ καλά όλη την ημέρα. Ήξερα ότι είχα το ρεκόρ μέσα μου. Αν έχω τον κατάλληλο διάδρομο, ξέρω ότι όλα είναι πιθανά. Το τρέξιμο τα λέει όλα, όλα έχουν να κάνουν με την ταχύτητα. Όσο έχω αυτόν τον σωστό διάδρομο, ξέρω ότι όλα θα μου πάνε καλά». πρόσθεσε ο Μόντο Ντουπλάντις, ο οποίος εκτός από τα 59.700 ευρώ που προσφέρονται σε όλους τους παγκόσμιους πρωταθλητές στο Τόκιο, θα λάβει επίσης ένα μπόνους 100.000 δολαρίων, ή περίπου 83.500 ευρώ, που ανταμείβει τους αθλητές που καταρρίπτουν το παγκόσμιο ρεκόρ.