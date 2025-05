Για πρώτη φορά ένας Έλληνας, o Νίκος Πέτρου, εξελέγη πρόεδρος του ΔΣ του διεθνούς Ιδρύματος για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Foundation for Environmental Education – FEE), οι εργασίες του οποίου εφέτος φιλοξενήθηκαν από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ) στη Χερσόνησο Ηρακλείου Κρήτης, από τις 28 έως τις 30 Μαΐου 2025.

Ο Νίκος Πέτρου, οδοντίατρος προσθετολόγος, ζωγράφος και φωτογράφος φύσης και συγγραφέας με περισσότερα από 15 βιβλία στο ενεργητικό του, είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης από το 2003, στο Διοικητικό Συμβούλιο από το 2005 και Πρόεδρος του ΔΣ από το 2009.

Υπήρξε μέλος του ΔΣ του FEE από το 2016, ενώ διετέλεσε Αντιπρόεδρος του FEE από το 2021 έως το 2025. Έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της στρατηγικής GAIA 20:30 της FEE και της διαδικασίας FEE’t for Purpose. Έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην εξασφάλιση συνεργασιών σε έργα της ΕΕ και στην προώθηση του Περιφερειακού Αφρικανικού Δικτύου. Είναι υπεύθυνος του διεθνούς προγράμματος Learning About Forests and Ecosystems, και από το 2019 μέλος της διεθνούς Συντονιστικής Επιτροπής του Green Key.

Ακόμη, είναι μέλος της Επιτροπής Φύσης της ΕΕΠΦ, υπεύθυνος του προγράμματος «Γαλάζια Σημαία», και συντονιστής της ομάδας Ευρωπαϊκών έργων.

Με αφορμή την ανάληψη της προεδρίας, ο κ. Πέτρου δήλωσε: «Οι πρόσφατες μεγάλες γεωπολιτικές αλλαγές που έχουν θέσει την εντεινόμενη κλιματική και περιβαλλοντική κρίση σε δεύτερη μοίρα, η αυξανόμενη πόλωση μεταξύ των χωρών και η διάβρωση των δημοκρατικών κατακτήσεων και δικαιωμάτων, κάνουν ακόμη επιτακτικότερη την ανάγκη ποιοτικής εκπαίδευσης για την αειφορία σε όλα τα επίπεδα. Τα έξι προγράμματά μας μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση υπαρχουσών αλλά και αναδυόμενων προκλήσεων, έναν ρόλο που δεσμεύομαι να υποστηρίξω με όλες μου τις δυνάμεις».

Όπως ανέφερε ο ίδιος στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, «καλούμαστε να κρατήσουμε το περιβάλλον ψηλά στις διεθνείς συζητήσεις, ένα πεδίο το οποίο μπορεί να προσφέρει σημεία επαφής, συνεργασίας και συνεννόησης μεταξύ των κρατών. Στόχος είναι να ενισχύσουμε την παρουσία των κρατών-μελών αλλά και να αυξήσουμε τη συμμετοχή αναπτυσσόμενων χωρών στις συζητήσεις, έτσι ώστε το FEE να καταστεί κεντρικός μοχλός υποστήριξης και ανάπτυξης τέτοιου είδους συνεργειών».

«Στόχος μας είναι να περάσουν οι βιώσιμες πρακτικές στις μεγάλες αλλά και τις μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις, προκειμένου να στηριχθούν έτσι ώστε να μειώσουν το αποτύπωμά τους, με άμεσα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη τόσο για τις ίδιες όσο και για τις τοπικές κοινωνίες», πρόσθεσε.

Επιπλέον, ο νέος πρόεδρος του FEE έκανε λόγο για την ανάγκη χάραξης ενός εθνικού σχεδίου αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης με ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων, με ουσιαστικές παρεμβάσεις της πολιτείας, προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη η φέρουσα ικανότητα του κάθε τόπου, ενώ παράλληλα επεσήμανε τις δυνατότητες εκπαίδευσης των κοινωνιών και συνεργασίας με την πολιτεία αλλά και με το δίκτυο των περιβαλλοντικών οργανώσεων.

Τέλος, για την εκλογή του ως επικεφαλής του Ιδρύματος, ο κ. Πέτρου τόνισε: «Μετά από εννέα χρόνια στο Διοικητικό Συμβούλιο του FEE, τα τέσσερα τελευταία στη θέση του αντιπροέδρου, αυτή είναι μία ιδιαίτερα σημαντική και εξαιρετικά τιμητική στιγμή, καθώς η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη των 110 οργανώσεων-μελών μας στο πρόσωπό μου».

Σημειώνεται ότι κατά την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης της FEE πραγματοποιήθηκε επίσης η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της ΕΕΠΦ και της Περιφέρειας Κρήτης, στο πλαίσιο της παγκόσμιας Εκστρατείας για την Πράσινη Εκπαίδευση (Greening Education Partnership – GEP) της UNESCO. Το Μνημόνιο Συνεργασίας θεμελιώνει μία νέα στρατηγική σύμπραξη για την ενίσχυση της πράσινης εκπαίδευσης, την προώθηση του βιώσιμου τουρισμού και τη στήριξη πρωτοβουλιών για την κλιματική δράση, με συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών και των εκπαιδευτικών κοινοτήτων.

