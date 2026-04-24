Νίκος Ανδρουλάκης: Κατηγόρησε τον Τσίπρα για “μεσσιανισμό” – “Δίνω μάχη για να νικηθεί η διαφθορά”

Συνομιλώντας με τον εκδότη της εφημερίδα «Το Βήμα» Γιάννη Πρετεντέρη, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε προλογικά την διάψευση των προσδοκιών των πολιτών μετά τα μνημόνια, από μια κυβέρνηση με τόσα σκάνδαλα διαφθοράς.

Την ίδια στιγμή μίλησε για τον Αλέξη Τσίπρα τον οποίο κατηγόρησε για “μεσσιανισμό” τονίζοντας ότι «επανέρχεται με έναν μεσσιανικό τρόπο».

«Αν δούμε τη μεγάλη εικόνα, η προσπάθεια του Πρωθυπουργού είναι να συμψηφίσει την αδυναμία του να οικοδομήσει τη σύγχρονη Ελλάδα με αυτό που γινόταν πριν τα μνημόνια. Μα, αν είναι αυτή η ανάγκη και η πρόκληση, τότε δεν βάλαμε μυαλό. Γι’ αυτό χρησιμοποιώ συχνά τη φράση “είναι αμετανόητοι”», υπογράμμισε.

Επιπλέον,επισήμανε ότι για την πολιτική αλλαγή προτάσσει την αλλαγή πολιτικής κουλτούρας της εκάστοτε κυβέρνησης.

«Είμαστε σε μία άλλη εποχή, πρέπει να φτιάξουμε την ανθεκτική Ελλάδα, την Ελλάδα της ευημερίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Και αυτή η Ελλάδα δεν οικοδομείται με φθηνούς συμψηφισμούς εις βάρος του σήμερα και του αύριο. Άρα, ο στόχος της πολιτικής αλλαγής είναι ο στόχος της αλλαγής της πολιτικής κουλτούρας» ανέφερε.

Και ως προς τα πολιτικά διακυβεύματα, ήταν σαφής: «Υπάρχουν δύο συστήματα εξουσίας που έχουν κριθεί: Το ένα έκατσε στο παρασκήνιο, διέλυσε το κόμμα του, επανέρχεται τώρα με ένα μεσσιανικό τρόπο. Και έχουμε και μιαν εκτεταμένη, συγκροτημένη, επικίνδυνη διαφθορά για το μέλλον της χώρας, που εδρεύει στο Μέγαρο Μαξίμου. Δίνω μια μάχη για να ηττηθεί αυτή η διαφθορά και να υπάρχουν καλύτερες ημέρες για τον τόπο.Ο τρόπος που πολιτεύομαι δεν είναι εύκολος, διότι ούτε κανάλια μας πήραν, ούτε εφημερίδες μας πήραν, ούτε σάιτ μας πήραν, ούτε μας «χαϊδεύουν». Αν ο ελληνικός λαός τιμήσει αυτήν τη διαδρομή και είμαστε μπροστά από τη Νέα Δημοκρατία, δεσμεύομαι προσωπικά ότι η χώρα θα αλλάξει».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις συμπεριφορές των κυβερνητικών βουλευτών , σχολίασε:«Δεν είναι το θέμα αν η κυρία Παπακώστα πήρε τηλέφωνο. Είναι ότι ο Πρωθυπουργός επέτρεψε το πάρτι διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Ερωτηθείς για την πλήρωση των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε την πρωτοβουλία του να ανοίξει μια αξιοκρατική διαδικασία υποβολής βιογραφικών και απευθυνόμενος στην κυβέρνηση αναρωτήθηκε:«Γιατί δεν συνεδριάζει η Διάσκεψη των Προέδρων; Εμείς είμαστε έτοιμοι. Έχουμε τις προτάσεις μας για την πλειοψηφία των ανεξάρτητων αρχών, γιατί, -επειδή έχουμε θέσει δημοσίως με τροπολογία την ανάγκη να παρέρχεται μια τετραετίααπό την αφυπηρέτηση των δικαστών μέχρι να μπορούν να έχουν δημόσια θέση-, κάποια βιογραφικάενώ είναι καλά, θεωρούμε ότι δεν πρέπει να μπουν στη συζήτηση διότι δεν εκπληρώνεται αυτός ο κανόνας που θεωρούμε σοβαρό για να υπάρχει διάκριση των εξουσιών.Εμείς, λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Γιατί δεν συνεδριάζει η επιτροπή; Ρωτήστε, λοιπόν, τους κυβερνητικούς γιατί την άλλη εβδομάδα δεν βάζουν συνεδρίαση της επιτροπής. Για να δούμε ποιος θέλει συναίνεση σε δημόσια θέα και ποιος θέλει παζάρια κάτω από το τραπέζι. Εγώ προσωπικά δεν κάνω παζάρια».

Στην ερώτηση ότι και επί ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ υπήρχαν ζητήματα στους θεσμούς , ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε «ήρθε ο κ. Μητσοτάκης ως καβαλάρης της κάθαρσης της εποχής Τσίπρα-Καμμένου και της ενίσχυσης των θεσμών. Και μου λέτε σήμερα ότι τα έκανε και ο Βούτσης. Ε, αφού τα έκανε και ο Βούτσης, ας τα κάνει και η Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η διαφορά μας.Εμείς, λοιπόν, λέμε “ψηφίστε μας”, να έχουμε πολιτική αλλαγή, για να κάνουμε την Ελλάδα κανονική ευρωπαϊκή χώρα και όχι με συμψηφισμούς να λέμε “τα έκανε ο Τασούλας, τα έκανε και ο Βούτσης, έκλεβαν και παλιά”. Όχι. Τομή, αλλαγή, ευρωπαϊκή κανονικότητα».

Ο κ. Ανδρουλάκης ανέλυσε τις τροπολογίες του ΠΑΣΟΚ για τις τράπεζες. «Είχαμε πάρει αντίστοιχη πρωτοβουλία και πέρυσι, τον Δεκέμβριο του 2024. Δύο είναι επί της ουσίας οι πυλώνες: α)8% φορολόγηση στα κέρδη. Αυτό σημαίνει 370 εκατ. για το κράτος και δημόσιες πολιτικές, για να τις πιέσουμε να καταλάβουν ότι πρέπει να αλλάξουν πολιτική και β)αναβαλλόμενος φόρος 8% στα μερίσματα, -που φέτος προσδιορίζονται στα 2,8 δισ.-, άρα 230 εκατ. για να επιταχύνουμε την αποπληρωμή του αναβαλλόμενου φόρου, διότι αν δεν τον αποπληρώσουν τώρα τα χρόνια των «παχιών αγελάδων», τα χρόνια των «ισχνών» – αν θα έρθουν και όταν θα έρθουν – θα ταπληρώσει ο ελληνικός λαός. Αυτές, λοιπόν, τις δύο πολιτικές γιατί δεν τις κάνει η κυβέρνηση;»

Ήταν ιδιαίτερα επικριτικός για την κυβερνητική αναποτελεσματικότητα ως προς την εκτίναξη του κόστους διαβίωσης. «Ξέρετε τι είναι ένας άνθρωπος να έχει χρεοκοπήσει και να ψάχνει έναν ‘’μεσσία’’ που του υπόσχεται σεισάχθεια και ξαφνικά να χάνει το σπίτι του; Ξέρετε τι είναι ένας άνθρωπος που λέει ‘’ναι, να αναπτυχθεί η οικονομία, να πάρω ένα μεγαλύτερο εισόδημα’’ και σήμερα με την ακρίβεια που ζει, δεν μπορεί να νοικιάσει ένα σπίτι στο παιδί του, να κάνει οικογένεια; Εδώ, λοιπόν, υπάρχει μια συλλογική απογοήτευση, την οποία εγώ δεσμεύομαι ότι θα ανατρέψουμε γόνιμα. Ούτε με διχασμούς, ούτε με λαϊκισμούς, ούτε με ευχολόγια. Γόνιμα. Μπορούμε να κάνουμε μερικά πράγματα. Θα τα κάνουμε με αξιοπιστία, με σοβαρότητα, γιατί εμείς μάθαμε από τα λάθη του χθες».

Ερχόμενος στα θέματα Δικαιοσύνης και Θεσμών, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε: «Μπορούμε να θέσουμε το θέμα ευρύτερα: «Σου αρέσει η Δημοκρατία;». Εμένα μου αρέσει η Δημοκρατία. Δεν είναι όλες οι Δημοκρατίες ίδιες. Υπάρχει ποιοτική Δημοκρατία, υπάρχει Δημοκρατία τύπου failed state και υπάρχει και παρακράτος. Έτσι είναι και η Δικαιοσύνη. Προφανέστατα στηρίζουμε τη Δικαιοσύνη και τις αποφάσεις της, αλλά έχουμε χρέος ως πολίτες να κρίνουμε και τις αποφάσεις της. Το να κρίνω την απόφαση της Δικαιοσύνης, δεν είναι «πολεμάω τη Δικαιοσύνη», είναι «κάνω το δημοκρατικό μου δικαίωμα».

Για να πάμε λοιπόν στον πυρήνα της συζήτησης, αφού μιλάμε για τη Δικαιοσύνη. Έχω ασκήσει κριτική στις αποφάσεις της Δικαιοσύνης και έχω χρέος να το κάνω και ως πολίτης και ως πολιτικός αρχηγός και σε υποθέσεις που είναι πολύ ουσιαστικές. Δεν έχω επιτεθεί και δεν έχω εκβιάσει ποτέ ούτε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ούτε Έλληνες δικαστές, ούτε ανεξάρτητες αρχές, όπως έκανε και το σύστημα Τσίπρα – Καμμένου και το σύστημα Μητσοτάκη. Αυτά τα ζήσαμε, δεν είναι θεωρίες. Τα ζήσαμε. Ζήσαμε και τον κ. Πολάκη και τον κ. Γεωργιάδη και πολλούς άλλους να κάνουν επιθέσεις και παλιότερα στη Δικαιοσύνη όταν δεν τους άρεσε και τώρα.Άρα, άλλο είναι κρίνω και αξιολογώ και άλλο είναι εκβιάζω, επιτίθεμαι και δημιουργώ συνθήκες εκφοβισμού στην Ελληνική Δικαιοσύνη ή την Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη.

Η πολιτική κουλτούρα εκεί φαίνεται. Θέλω να μου πείτε εάν υπάρχει κάποιο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που έκανε επίθεση οργανωμένη ή δολοφονία χαρακτήρα σε κάποιον Έλληνα ή Ευρωπαίο δικαστή. Εδώ υπάρχει μια διαφορά – για να τα πούμε ωμά τα πράγματα – υπάρχει μια διαφορά και αυτό είναι το DNA του ΠΑΣΟΚ, το DNA της δημοκρατικής παράταξης. Ο απόλυτος σεβασμός και ο αγώνας για μια ποιοτική Δημοκρατία και για διάκριση των εξουσιών».

Τέλος ως προς τις κυβερνητικές συνεργασίες, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι «αν εμείς είμαστε πρώτοι βάσει του προγράμματός μας θα δούμε ποια κόμματα μπορούν να συμφωνήσουν σε αυτό το πρόγραμμα, θα προσπαθήσουμε να βρούμε συμφωνία, να κάνουμε κυβέρνηση και να πάει μπροστά η χώρα. Και με πολιτική αλλαγή και με σταθερότητα.Δεσμεύομαι ότι, αν είμαι ο νικητής των εκλογών, θα πάμε σε μια ευρωπαϊκή κανονικότητα. Δεν κάνω κανένα διμέτωπο αγώνα. Στόχος μας είναι η Νέα Δημοκρατία και η πολιτική αλλαγή».