Μυστήριο στο Αγγελόκαστρο Αγρινίου: Νεκρός 70χρονος εντοπίστηκε γυμνός στην άκρη του δρόμου
Συναγερμός στις Αρχές
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το βράδυ του Σαββάτου 20/6 στο Αγγελόκαστρο Αγρινίου, όπου ένας 70χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στην είσοδο του χωριού.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το sinidisi.gr τον άτυχο άνδρα εντόπισαν παιδιά που βρίσκονταν στην περιοχή. Τα παιδιά σταμάτησαν διερχόμενη οδηγό δίκυκλου, η οποία ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι απέκλεισαν την περιοχή και ξεκίνησαν έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 70χρονος.
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