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Μυστήριο στο Αγγελόκαστρο Αγρινίου: Νεκρός 70χρονος εντοπίστηκε γυμνός στην άκρη του δρόμου

Συναγερμός στις Αρχές

Μυστήριο στο Αγγελόκαστρο Αγρινίου: Νεκρός 70χρονος εντοπίστηκε γυμνός στην άκρη του δρόμου
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Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το βράδυ του Σαββάτου 20/6 στο Αγγελόκαστρο Αγρινίου, όπου ένας 70χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στην είσοδο του χωριού.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το sinidisi.gr τον άτυχο άνδρα εντόπισαν παιδιά που βρίσκονταν στην περιοχή. Τα παιδιά σταμάτησαν διερχόμενη οδηγό δίκυκλου, η οποία ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία.

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Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι απέκλεισαν την περιοχή και ξεκίνησαν έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 70χρονος.

Δείτε φωτογραφίες:

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