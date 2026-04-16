“Μην βγεις ξανά με αυτό το παιδί” – Τι είπε στην Μυρτώ η παιδική της φίλη για τον 23χρονο μία μέρα πριν πεθάνει

Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες των κοντινών προσώπων της 19χρονης που έχασε την ζωή της Κεφαλονιά αφού εγκαταλείφθηκε σε πλατεία στο Αργοστόλι.

Ειδικότερα, η παιδική της φίλη και η μητέρα της Μυρτούς μίλησαν για τον θάνατο της 19χρονης. Η φίλη της μάλιστα αναφέρει ότι είχε ζητήσει από την ίδια να μην έχει συναναστροφές με τον 23χρονο σε μία από τις τελευταίες συζητήσεις που είχε μαζί της.

Μάλιστα, όπως είπε η παιδική της φίλη, την είχε προειδοποιήσει να μην κάνει παρέα μαζί του μία μέρα πριν τον θάνατο της καθώς: «Δεν ακουγόντουσαν τόσο ωραία πράγματα γι’ αυτό το παιδί. Τον είχαν διώξει οι γονείς του από το σπίτι και είχε πάει στην Αθήνα και εκδιδόταν. Αυτά όμως δεν τα δεχόταν ο ίδιος. Εχθές μου έστειλαν το link που είχε σαν συνοδός. Της είπα την προηγούμενη μέρα “Μυρτώ μου, σε παρακαλώ, σε έχω για έξυπνο κορίτσι, μην ξαναβγείς ξανά με αυτό το παιδί. Σε παρακαλώ, άκουσε με».

Σύμφωνα με τη νεαρή κοπέλα, η 19χρονη της απάντησε πως ο 23χρονος την επόμενη μέρα θα έφευγε από το Αργοστόλι με σκοπό να γυρίσει στην Αθήνα

Αναφορικά με το βάψιμο της 19χρονης Μυρτώς η φίλη της μίλησε για τα απαράδεκτα σχόλια στο διαδίκτυο και υπογράμμισε: «Είναι η δουλειά μου αυτή, τη χρησιμοποίησα σαν μοντέλο -να μην νομίζουν ότι η κοπέλα βαφόταν έτσι, συνέχεια, που δείχνουν μόνο αυτές τις φωτογραφίες. Αυτό ήταν δική μου δουλειά, και η Μυρτώ δεν βαφόταν έτσι. Είναι επαγγελματική φωτογραφία μακιγιέρ».

Ερωτηθείσα για τον πρωταθλητή της άρσης βαρών ο οποίος εμπλέκεται στην υπόθεση του θανάτου της 19χρονης Μυρτώς, η νεαρή απάντησε πως: «Είναι γνωστός στην Κεφαλονιά γιατί είχε φασαρίες με την αστυνομία γενικά» ενώ διευκρίνισε για τη φίλη της πως: «δεν έβγαινε το βράδυ ποτέ, ποτέ. Η Μυρτώ ήταν άγγελος. Είχε αδυναμία στον σκύλο της. Ήταν μια καλή φίλη. Δεν έχω άλλη φίλη σαν τη Μυρτώ».

Συγκλονίζει η μητέρα της 19χρονης: “Η Μυρτούλα μου θα έρθει το βράδυ”

Με τη φωτογραφία της αδικοχαμένης κόρης της στα χέρια της «για να μην κρυώνει» όπως είπε, η μητέρα της Μυρτώς περιμένει το παιδί της να γυρίσει σπίτι. «Η Μυρτούλα θα έρθει το βράδυ, δεν έφυγε το παιδί μου, θα έρθει. Το βράδυ. Εχθές έλειψε και θα έρθει το βράδυ. Να ‘το» είπε.

Αναφερόμενη στο παιδί της σημείωσε πως: «Η Μυρτούλα μου ήταν ένα καλό παιδί, ένα ευγενέστατο παιδί. Την είχα και εγώ και ο πατέρας της από κοντά. Δεν μας είχε μυστικά. Μου είπε “μαμά, θα βγω με τον τάδε”.

Της είπα “να βγεις παιδάκι μου”. Σκέφτηκα, “ε, μετά το Πάσχα είναι, ασ’την να βγει”. Στις 02:00 της έστειλα μήνυμα: “Μυρτούλα μου σε αγαπάω πάρα πολύ. Πρόσεχε, ζωή μου”. Μου είπε: “Μαμά, και εγώ σ’ αγαπώ”.

Της είπα: “Και εγώ, και ο μπαμπάς σε αγαπάμε πάρα πολύ”».