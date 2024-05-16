Μεταμόρφωση: Χειροπέδες σε 26χρονο για ναρκωτικά – “Έσπρωχνε” κοκαΐνη στην Αττική

Συνελήφθη το μεσημέρι της Τετάρτης 15/5 στην περιοχή της Μεταμόρφωσης, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, 26χρονος για υπόθεση ναρκωτικών.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στα ίχνη του κατόπιν πληροφοριών αναφορικά με τη δράση του κατηγορουμένου στην διακίνηση κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης, στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε στην περιοχή της Μεταμόρφωσης και τον κάλεσαν σε έλεγχο. Στην κατοχή του βρέθηκαν 6 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες περιέχουσες 5,4 γραμμ. κοκαΐνης, έτοιμες για διακίνηση.

Από επακόλουθη έρευνα στην οικία του στην περιοχή των Βριλησσίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

149,6- γραμμ. κοκαΐνης,

708- γραμμ. κάνναβης,

τυφέκιο με 20 φυσίγγια,

αεροβόλο,

αναδιπλούμενος σουγιάς και μαχαίρι,

2- μεταλλικές σιδερογροθιές,

πτυσσόμενη ράβδος,

Αυτοκίνητο,

το χρηματικό ποσό των -75.445- ευρώ,

6- κινητά τηλέφωνα και

-3- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.



Ο συλληφθείς, οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

