Μεντιλίμπαρ: “Δεν ήμασταν αποτελεσματικοί, ευτυχώς για εμάς ούτε ο ΠΑΟΚ”

Ο Ολυμπιακός υποδέχτηκε τον ΠΑΟΚ στο “Γ. Καραϊσκάκης” το βράδυ της Κυριακής (8/3) στο ντέρμπι της 24ης αγωνιστικής της Super League.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανέφερε ότι οι Πειραιώτες είχαν τις περισσότερες ευκαιρίες, χωρίς ωστόσο να μην καταφέρνουν να βρουν τα δίχτυα.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Εκείνοι ήταν πιο άμεσοι από εμάς, πιο μακρινές μπαλιές από εμάς. Εμείς θέλαμε να παίξουμε από πίσω, μας δυσκόλεψαν πολύ, μας πίεσαν πολύ. Καμία ομάδα δεν είχε κλασικές ευκαιρίες στο πρώτο μέρος, εμείς είχαμε περισσότερες ευκαιρίες στο δεύτερο μέρος. Δεν μπορέσαμε να είμαστε αποτελεσματικοί στις φάσεις που δημιουργήσαμε».

Για το τι έλειψε από την ομάδα και για τις παρεμβάσεις του από τον πάγκο: «Όταν βάζεις περισσότερους επιθετικογενείς παίκτες δεν σημαίνει ότι θα βάλεις γκολ, ίσως ρισκάρεις να δεχθείς κιόλας. Θέλαμε με τις αλλαγές μας να κάνουμε την ομάδα πιο πιεστική.

Και του ΠΑΟΚ οι αλλαγές είχαν την ίδια πρόθεση και οι δύο ομάδες προσπάθησαν περισσότερο από τις αλλαγές και έπειτα. Ευτυχώς ούτε εκείνοι ήταν αποτελεσματικοί στις ευκαιρίες τους όπως εμείς».