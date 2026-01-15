Μαρτυρία-σοκ για τις διαδηλώσεις στο Ιράν: “Κουβαλούσα τη νεκρή γυναίκα μου για 1,5 ώρα”

Μαρτυρίες που προκαλούν σοκ έρχονται από το Ιράν και τις αιματηρές διαμαρτυρίες που έχουν κοστίσει την ζωή σε χιλιάδες Ιρανούς λόγω της βίαιης καταστολής από το καθεστώς.

Χιλιάδες πολίτες που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις δεν επέστρεψαν ποτέ στα σπίτια τους. Ανάμεσά τους και η Μαριάμ, μητέρα δύο παιδιών η οποία σκοτώθηκε από πυροβολισμό ενώ επέστρεφε με τον σύζυγό της από διαδήλωση στην Τεχεράνη, στις 8 Ιανουαρίου.

Μιλώντας στο BBC, ο σύζυγός της, Ρεζά, είχε αγκαλιάσει τη Μαριάμ για να την προστατεύσει, όταν ξαφνικά αντιλήφθηκε ότι κρατούσε μόνο το μπουφάν της. Η γυναίκα είχε δεχθεί θανάσιμο πυροβολισμό.

Ο Ρεζά μετέφερε τη σορό της για περίπου μιάμιση ώρα, μέχρι που εξαντλημένος κάθισε σε ένα στενό. Κάτοικοι γειτονικού σπιτιού τούς έβαλαν στο γκαράζ τους και τύλιξαν τη σορό με ένα λευκό σεντόνι.

Λίγες ημέρες πριν συμμετάσχει στις διαδηλώσεις, η Μαριάμ είχε μιλήσει στα δύο παιδιά της, ηλικίας επτά και 14 ετών, για την κατάσταση στη χώρα. Όπως τους είχε πει, «μερικές φορές οι γονείς πηγαίνουν στις διαδηλώσεις και δεν επιστρέφουν», προσθέτοντας ότι «το αίμα το δικό μου και το δικό σας δεν είναι πιο πολύτιμο από κανενός άλλου».

Τα ονόματα της Μαριάμ και του Ρεζά έχουν αλλάξει για λόγους ασφαλείας.

Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων για Ακτιβιστές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRANA) με έδρα τις ΗΠΑ αναφέρει ότι μπόρεσε να επιβεβαιώσει τη δολοφονία τουλάχιστον 2.500 διαδηλωτών, συμπεριλαμβανομένων 12 παιδιών, τις τελευταίες τρεις εβδομάδες.

Είναι εξαιρετικά δύσκολο να προσδιοριστεί ο αριθμός των νεκρών, ο οποίος αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες ημέρες, επειδή η χώρα παραμένει υπό σχεδόν πλήρη διακοπή της πρόσβασης στο διαδίκτυο που επιβλήθηκε από τις ιρανικές αρχές το βράδυ της Πέμπτης.

Οι ιρανικές αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα απολογισμό των νεκρών, αλλά τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι 100 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας έχουν σκοτωθεί, ενώ διαδηλωτές – τους οποίους έχουν χαρακτηρίσει ως «ταραξίες και τρομοκράτες» – έχουν πυρπολήσει δεκάδες τζαμιά και τράπεζες σε διάφορες πόλεις.