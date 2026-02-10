Μαρινάκης: Πυρά κατά Βενιζέλου – “Μας κατηγορεί άνθρωπος που απαγόρευε στη δικαιοσύνη να ελέγχει πολιτικούς”

Στις κατηγορίες του Ελευθέριου Βενιζέλου περί “συνταγματικού λαϊκισμού” απάντησε το πρωί της Τρίτης (10/2) ο Παύλος Μαρινάκης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε τον κ. Βενιζέλο για υποκρισία τονίζοντας πως «ο κ. Βενιζέλος κατηγορεί την κυβέρνηση ότι κάνοντας κακή χρήση του άρθρου 86 προστάτευσε κάποιους υπουργούς. Το άρθρο 86, όμως, προϋπήρχε του Συντάγματος στην αναθεώρηση του οποίου πρωτοστάτησε ο κ. Βενιζέλος το 2001. Ο κ. Βενιζέλος τότε πρόσθεσε το αμελητί, να σταματάει δηλαδή η δικαιοσύνη όταν συναντάει ένα όνομα πολιτικού. Ο άνθρωπος δηλαδή που πρωτοστάτησε στο να απαγορεύεται στη δικαιοσύνη να κάνει έρευνα, κατηγορεί εμάς που κάναμε χρήση υποχρεωτική της διάταξης. Το Σύνταγμα σε υποχρεώνει από το 2001 να κάνεις εσύ τη δουλειά του εισαγγελέα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, στην ίδια συνέντευξη που έδωσε στον ΑΝΤ1 είπε χαρακτηριστικά: «να τη γλιτώνουν κάποιοι 2 χρόνια μετά τι εκλογές μπήκε στο Σύνταγμα το 2001. Ποιος την έβγαλε; Ο Κυριάκος Μητσοτάκης».

Υπενθύμισε, επίσης, ότι «ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως βουλευτής το 2006 ζήτησε υπογραφές για να αλλάξει το άρθρο 86 και πήρε 8 μαζί με τη δικά του – μια εξ αυτών του σημερινού Προέδρου της Δημοκρατίας. Η ιστορία της συνταγματικής αναθεώρησης γράφεται από τα ναι και από τα όχι όσων επιλέγουν να είναι απόντες» κατέληξε ο κ. Μαρινάκης.