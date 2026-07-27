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Μαφία των Χανίων: Ελεύθερος με όρους ο τοξικολόγος – Απολογείται το απόγευμα ο ιατροδικαστής

Όσον αφορά τον ιατροδικαστή πήρε προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα λίγο μετά τις 7 το απόγευμα.

Μαφία των Χανίων: Ελεύθερος με όρους ο τοξικολόγος – Απολογείται το απόγευμα ο ιατροδικαστής
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Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο τοξικολόγος που κατηγορείται στο πλαίσιο μεγάλης έρευνας για την έκδοση αμφισβητούμενων ιατροδικαστικών και τοξικολογικών εκθέσεων για μέλη της μαφίας των Χανίων.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr,ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, με σύμφωνα γνώμη Εισαγγελέα και Ανακριτή αφέθηκε το μεσημέρι ο τοξικολόγος, όμως του επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από την χώρα και καταβολή χρηματικής εγγύησης 30.000 ευρώ.

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Εν τω μεταξύ νέες συνομιλίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας «καίνε» τον τοξικολόγο, ο οποίος φέρεται να παραποιούσε εκθέσεις για ευνοϊκή ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων. Την ίδια ώρα την επανεξέταση 10 νομικών υποθέσεων ζητά η Αστυνομία.

Όσον αφορά τον ιατροδικαστή πήρε προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα λίγο μετά τις 7 το απόγευμα.

Η δικαστική διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες, ενώ η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

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