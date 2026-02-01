Ληστές «σήκωσαν» αυτοκίνητο γεμάτο κοσμήματα στην Κατερίνη (Βίντεο)

Ένας 54χρονος άνδρας στην Κατερίνη βρέθηκε θύμα ληστείας το βράδυ της Πέμπτης (29/01), όταν δύο άγνωστοι του έκλεψαν το αυτοκίνητο, μέσα στο οποίο υπήρχαν κοσμήματα αξίας πάνω από 150.000 ευρώ. Ο άνδρας, πωλητής κοσμημάτων, είχε ταξιδέψει στην περιοχή για επαγγελματικούς λόγους, έχοντας προηγουμένως επισκεφτεί καταστήματα στο Κιλκίς και την Κατερίνη για να δείξει τα προϊόντα του.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 21:00 το βράδυ, όταν ο 54χρονος σταμάτησε σε ένα βενζινάδικο στον παλιό δρόμο Κατερίνης-Θεσσαλονίκης για να ελέγξει τα λάστιχα του αυτοκινήτου του, καθώς είχε παρατηρήσει ότι ένα από αυτά ήταν ξεφούσκωτο. Τότε, δύο άτομα τον πλησίασαν με άλλο όχημα, και ο ένας μπήκε στο αυτοκίνητο του 54χρονου και το έκλεψε.

Ο 54χρονος προσπάθησε να τον σταματήσει, κρατώντας το παράθυρο του αυτοκινήτου, αλλά μετά από περίπου 200 μέτρα αναγκάστηκε να αφήσει, όταν το όχημά του συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο που ήταν σταματημένο σε φανάρι. Ο άνδρας τραυματίστηκε και υπέστη κατάγματα, και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης με ασθενοφόρο για ιατρική φροντίδα.

Οι ληστές διέφυγαν με το κλεμμένο όχημα, το οποίο αργότερα βρέθηκε καμένο κοντά στην ΠΑΘΕ, στο 40ό–50ό χιλιόμετρο προς Θεσσαλονίκη, έξω από την Κατερίνη. Βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταγράφει την πορεία τους προς τη διαφυγή.

Η αστυνομία της Κατερίνης διερευνά την υπόθεση και προσπαθεί να εντοπίσει και να συλλάβει τους δράστες.