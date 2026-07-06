Λαμία: «Με άρπαξε από τα μαλλιά και με χτύπησε μέσα στο κατάστημά μου με μπουκάλι κρασί» – Σοκάρει η καταγγελία ιδιοκτήτρια μίνι μάρκετ

Σε μια σοκαριστική καταγγελία προχώρησε ιδιοκτήτρια μίνι μάρκετ στην Λαμία καθώς δέχθηκε επίθεση από άλλη γυναίκα το πρωί της Κυριακής 5/7.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε στο Lamianow όλα συνέβησαν καθώς υπήρχαν οικονομικές διαφορές που σχετίζονται με τη χρήση θέσεων στάθμευσης από οχήματα. Όπως υποστηρίζει, είχε ήδη καταβάλει το τελευταίο χρηματικό ποσό που αντιστοιχούσε στη δική της αναλογία και είχε ενημερώσει σχετικά την άλλη πλευρά, δηλώνοντας ότι δεν υπήρχε πλέον καμία οικονομική εκκρεμότητα από μέρους της.

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Όπως τόνισε, ενώ καθόταν σε τραπεζάκι και συνομιλούσε τηλεφωνικά με την ανήλικη κόρη της, η γυναίκα κινήθηκε προς το μέρος της, την άρπαξε αιφνιδιαστικά από τα μαλλιά και άρχισε να τη χτυπά και να την εξυβρίζει.

Σύμφωνα με όσα περιγράφει, δέχθηκε χτυπήματα στο κεφάλι, ενώ άρχισε να φωνάζει καλώντας σε βοήθεια και ζητώντας να ειδοποιηθεί η Αστυνομία. Κατά την καταγγελία της, κατάφερε να βγει από το κατάστημα, ωστόσο η γυναίκα φέρεται να πήρε ένα πλαστικό μπουκάλι κρασί από το μίνι μάρκετ και να τη χτύπησε στον αυχένα.

Η καταγγέλλουσα αναφέρει ότι, αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις της, με αποτέλεσμα όπως δηλώνει να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Όπως σημειώνει μάλιστα, φέρει τραύματα στο κεφάλι και στον αυχένα, ενώ αντιμετωπίζει και πρόβλημα όρασης από το ένα μάτι. Σημείωσε μάλιστα πως ότι επρόκειτο να εξεταστεί εκ νέου από γιατρούς και ότι ενδεχομένως να χρειαζόταν να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Λάρισας.

Η ίδια ισχυρίζεται ακόμη ότι, από το τράβηγμα, ξεριζώθηκε τμήμα των μαλλιών της και ότι οι αστυνομικοί εντόπισαν τούφα μαλλιών στο πάτωμα του καταστήματος. «Αν το μπουκάλι ήταν γυάλινο, σήμερα θα άφηνα το παιδί μου ορφανό», ανέφερε χαρακτηριστικά.