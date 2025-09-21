Κοντογεώργης για τα ελληνοτουρκικά: Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά δικαιώματά της με επιμονή και στρατηγική ψυχραιμία

Από τις διεθνείς εξελίξεις, αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους από τρίτα κράτη, ξεκίνησε η συνέντευξη του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη στο MegaNews. Όπως επεσήμανε, «αυτή παραμένει η σταθερή μας θέση και στον χρόνο που θα θεωρηθεί κατάλληλος από την ελληνική πλευρά», η Ελλάδα θα προχωρήσει στην κοινή και εθνική θέση, που είχε σε σχέση με το Παλαιστινιακό τις προηγούμενες δεκαετίες.

Ταυτοχρόνως δε, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ τόνισε ότι «η χώρα μας έχει καταφέρει να έχει ισότιμο και συνεπή διάλογο με το Ισραήλ – με το οποίο όντως έχουμε μια στρατηγική σχέση συμμαχίας και ειλικρίνειας – αλλά και με τον αραβικό κόσμο. Στο πρόσωπο της Ελλάδας χώρες, όπως η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία, τα Εμιράτα, ο Λίβανος, η Ιορδανία έχουν βρει έναν αξιόπιστο συνομιλητή».

Στα ελληνοτουρκικά, εν όψει και της συνάντησης του πρωθυπουργού της Ελλάδας και του Προέδρου της Τουρκίας, «η γεωγραφία δεν αλλάζει στην περιοχή. ‘Αρα η δική μας υποχρέωση είναι να δημιουργούμε συνθήκες αρμονικής συνύπαρξης, ειρήνης και σταθερότητας», ήταν η πρώτη παρατήρηση του Θ. Κοντογεώργη, που ανέλυσε στη συνέχεια τους πυλώνες πάνω στους οποίους διεξάγεται ο διάλογος με την ‘Αγκυρα. Αυτοί είναι ο θεσμικός διάλογος, ο πολιτικός διάλογος, τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και η θετική ατζέντα. Ενώ συγχρόνως παρατήρησε ότι «δεν έχουμε παραβιάσεις το τελευταίο διάστημα σχεδόν καθόλου».

Επόμενη επισήμανση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ είναι ότι «με επιμονή και στρατηγική ψυχραιμία η χώρα μας ασκεί τα κυριαρχικά δικαιώματά της». Δεν είναι τυχαίο, συμπλήρωσε, ότι ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός που είναι κεκτημένο, δείχνει τα απώτατα δυνητικά όρια της υφαλοκρηπίδας και ταυτόχρονα μέσα στα όρια της ΑΟΖ προκηρύξαμε δύο οικόπεδα για αξιοποίηση για υδρογονάνθρακες. Ενώ μίλησε συγχρόνως για εξωτερική πολιτική που δεν κάνει θόρυβο, για εξωτερική πολιτική που δεν ετεροκαθορίζεται και έχει αυτοπεποίθηση, για εξωτερική πολιτική αρχών. Πρόκειται, εν κατακλείδι, για μια πολυμερή διπλωματία που φέρνει αποτελέσματα για τη χώρα. Τέλος, οι σχέσεις μας με ΗΠΑ είναι στρατηγικές και ειλικρινείς, δήλωσε.

Σε άλλο θέμα, αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ, ερωτηθείς για δημοσιεύματα που συσχετίζουν τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργο Μυλωνάκη με τη συγκεκριμένη υπόθεση, ο Θανάσης Κοντογεώργης παρέπεμψε στην απάντηση που έδωσε για το θέμα ο πρωθυπουργός πριν λίγες ημέρες στη συνέντευξη Τύπου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Συμπερασματικά, σημείωσε, «κανένα θέμα δεν υπάρχει».

Στον πυρήνα της υπόθεσης, «είμαστε σε διαδικασία εξυγίανσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή», παραλλήλως «επαπειλούνται πρόστιμα αλλά ταυτόχρονα έχουμε την υποχρέωση έναντι του αγροτικού κόσμου να υπάρχει δικαιοσύνη στο σύστημα αγροτικών επιδοτήσεων». Αναγνωρίζοντας ότι έπρεπε «να προχωρήσουμε πιο εντατικά τη μεταρρύθμιση», προσέθεσε ότι «χιλιάδες ΑΦΜ έχουν ελεγχθεί και έχουμε κάποια πρώτα αποτελέσματα».

Για την εξεταστική επιτροπή της Βουλής ειδικότερα, εξήγησε ότι εκλήθησαν αρχικώς οι προηγούμενοι υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και προηγούμενες διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενώ συμπλήρωσε ότι «η αντιπολίτευση συμφώνησε με τον κατάλογο μαρτύρων κατά 70%». Σε κάθε περίπτωση, «δεν θα είναι μια εξεταστική που θα τελειώσει σε ένα μήνα», θυμίζοντας επίσης ότι υπάρχει και μια ποινική διαδικασία εν εξελίξει.

Στα αμιγώς πολιτικά, ξεκινώντας από το 2016, είπε ότι δημιουργήθηκε γύρω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη «μια ισχυρή κοινωνική συμμαχία και πλειοψηφία» που επιθυμούσε επιστροφή στην πραγματικότητα και η χώρα μας να είναι στον πυρήνα των ευρωπαϊκών κρατών. Με πολιτικές με προοδευτικό πρόσημο, με οικονομική ανάπτυξη, με κοινωνικές πολιτικές, χωρίς να έχει αποστεί (σ.σ. η ΝΔ) από τον πυρήνα ιδεών της φιλελεύθερης οικονομίας που διαχρονικά χαρακτήριζαν την παράταξη. «Σημασία έχει να δουλεύουμε με την κοινωνία, να ακούμε την κοινωνία και οι απαραίτητες συνθέσεις, συναινέσεις και συμμαχίες να διαμορφώνονται εκεί», διεμήνυσε.

Η συνέντευξη έκλεισε με την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα, θέμα στο οποίο ο υφυπουργός συνέστησε να στεκόμαστε με το δέοντα σεβασμό και προσοχή.