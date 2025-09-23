Κωνσταντοπούλου μετά το τροχαίο: “Δεν υπάρχει τίποτα που θα με κάμψει”

Πίσω της έχει αφήσει, όπως φαίνεται, η Ζωή Κωνσταντοπούλου την περιπέτεια που είχε τα ξημερώματα του Σαββάτου 20/9, όταν ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα.

Σε δηλώσεις της στην εκπομπή “Buongiorno” στο Mega, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τόνισε πως “δεν υπάρχει τίποτα που θα με κάμψει”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου κινούμενη με το βουλευτικό αυτοκίνητο στη Λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου, κοντά στο Λαύριο, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της, το οποίο βγήκε εκτός του δρόμου.

Περιπολικό που κινούταν στην περιοχή σταμάτησε για να ρωτήσει αν χρειάζεται βοήθεια, αλλά η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας απάντησε ότι είναι καλά και δεν χρειάζεται κάτι. Μάλιστα, είχε ήδη καλέσει τους αστυνομικούς συνοδούς της και την οδική βοήθεια.