Κίνηση τώρα: Στα “κόκκινα” ο Κηφισός – Μεγάλες καθυστερήσεις σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικης

Αυξημένη είναι η κίνηση τώρα σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής το πρωί της Τρίτης (28/7) με τα μεγαλύτερα ροβλήματα να εντοπίζονται στον Κηφισό και τη λεωφόρο Κηφισίας.

Στο Κηφισό κίνηση καταγράφεται και στα δύο ρεύματα με τα πιο έντονα προβλήματα να καταγράφονται από το ύψος των Σεπολίων και των ΚΤΕΛ έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Σημαντική επιβάρυνση παρατηρείται και στη λεωφόρο Κηφισίας, όπου οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες στο ρεύμα προς το κέντρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δυσκολίες καταγράφονται επίσης, στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος του Χαϊδαρίου, στη Λεωφόρο Συγγρού, κυρίως προς το κέντρο, στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας και στη Βασιλίσσης Αμαλίας, στη Λεωφόρο Μεσογείων, κατά τόπους, καθώς και σε τμήματα της Αττικής Οδού, κυρίως στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής.

Την ίδια ώρα, αυξημένη είναι η κυκλοφορία και στον Πειραιά, με επιβραδύνσεις να σημειώνονται στην περιοχή του λιμανιού και σε τμήματα της Ποσειδώνος.