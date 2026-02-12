Η κακοκαιρία σαρώνει τη Δυτική Ελλάδα: Ανεμοστρόβιλος ξερίζωσε στέγαστρα και έσπασε τζαμαρίες στην Ηλεία (βίντεο)

Καταστροφικό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας από την Ηλεία προκαλώντας σοβαρά προβλήματα σε περιοχές ακόμη και μέσα στον αστικό ιστό.

Καταστροφές προκλήθηκαν σε αρκετές περιοχές με κατολισθήσεις, πτώσεις δέντρων και πλημμύρες. Σε Κατάκολο, Φωναίτικα και Αμπελώνα, ανεμοστρόβιλος ξερίζωσε δέντρα, μεταλλικά στέγαστρα ενώ έσπασαν και τζαμαρίες επιχειρήσεων. Παράλληλα, στην Παλαιοκαστρίτσα και την Πρέβεζα σημειώθηκαν κατολισθήσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην περιοχή της Μούτελης και της Σπιάντζας, στον Πύργο, η διάβρωση των ακτών, σε συνδυασμό με τους θυελλώδεις ανέμους που έφερε η κακοκαιρία, γκρέμισε σπίτι με την θάλασσα να καταβροχθίζει το εσωτερικό του. Σε άλλες περιοχές της Δυτική Ελλάδας υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των πλημμυρών και των κατολισθήσεων.

Αρκετές περιοχές του Πύργου παραμένουν χωρίς ρεύμα ενώ έχουν πέσει και τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Στο Μεσολογγάκι έχουν σημειωθεί δεκάδες πτώσεις δέντρων ενώ στην Αλφειούσα κατολισθήσεις.

Σε Κατάκολο και Φωναίτικα οι ζημιές είναι εκτεταμένες καθώς ο ανεμοστρόβιλος που χτύπησε, σήκωσε στέγαστρα, δέντρα και έσπασε τζαμαρίες επιχειρήσεων.

Σημαντικά προβλήματα προκάλεσε η χθεσινή κακοκαιρία και στην Ηλεία. Κλειστό παραμένει το οδικό δίκτυο που συνδέει την Αλφειούσα με τα Μακρίσια, στο ύψος του φράγματος του Αλφειού λόγω πτώσης δέντρου.

Προβλήματα προκάλεσε η χθεσινή κακοκαιρία και στον Δήμο Ήλιδας. Κατολίσθηση σημειώθηκε στον κεντρικό περιφερειακό δρόμο Αμαλιάδα – Σιμόπουλο (Ε.Ο. 111), στο ύψος του Προδρόμου.

Αποκλεισμένος παραμένει ο δρόμος ο οποίος οδηγεί στο τουριστικό θέρετρο της Παλαιοκαστρίτσας, καθώς για τρίτη συνεχόμενη μέρα τεράστιοι βράχοι και όγκοι χώματος παρασύρθηκαν από την πλαγιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεργεία της περιφέρειας συνεχίζουν τις προσπάθειες απομάκρυνσης των βράχων, ωστόσο υπάρχει ανησυχία για τη σαθρότητα του εδάφους λόγω των συνεχών βροχοπτώσεων και των τόνων νερού που έχει πέσει στο νησί από το Νοέμβριο έως και σήμερα.

Βομβαρδισμένο τοπίο θυμίζει ο Μύτικας Πρεβέζης, έπειτα από κατολίσθηση. Κλειστός παραμένει ο παραλιακός δρόμος προς το χωριό Μύτικα της Πρέβεζας με το οδόστρωμα να έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές. Τα σκαπτικά μηχανήματα δουλεύουν πυρετωδώς για να μην καταλήξουν τόνοι από πέτρες και χώματα στη θάλασσα, ενώ σοβαρό πρόβλημα αντιμετωπίζει και η δυτική πλευρά του χωριού.