Κακοκαιρία Byron: Ποιοι δρόμοι παραμένουν κλειστοί

Ποιες περιοχές συνεχίζουν να έχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Κακοκαιρία Byron: Ποιοι δρόμοι παραμένουν κλειστοί
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σημειώνονται αυτή την ώρα λόγω της κακοκαιρίας Byron που πλήττει αυτή την ώρα την Αττική.

Ειδικότερα, έπειτα από ενημέρωση της Τροχαίας, παραμένουν σε ισχύ οι εξής διακοπές κυκλοφορίας:

  • Ε.Ο. Αλεποχωρίου – Σχίνου, από το ύψος του ρέματος Ντουράκου μέχρι το ύψος της Μαυρολίμνης
  • Οδός Αγίας Αικατερίνης, από το ύψος του ρέματος Αγίας Αικατερίνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στη Μάνδρα
  • Οδός Ήμερου Πεύκου, από το ύψος της Λεωφόρος Μαραθώνος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στα Σπάτα.
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ