Καιρός: Βροχές και καταιγίδες έρχονται τα Χριστούγεννα – Πού θα χιονίσει, η πρόγνωση Γιαννόπουλου

Μετά από μέρες καλοκαιρίας με ηλιοφάνεια και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, το σκηνικό του καιρού αλλάζει καθώς οδεύουμε προς την περίοδο των Χριστουγέννων.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Παναγιώτη Γιαννόπουλο ήδη από την Κυριακή οι συνθήκες αλλάζουν με περισσότερη συννεφιά, κατά διαστήματα βροχές και μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Την Κυριακή θα εκδηλωθούν στο νότιο Αιγαίο τοπικές βροχές και καταιγίδες. Θα βρέξει πρόσκαιρα στην Πελοπόννησο, καθώς σε Θεσσαλία Σποράδες και Εύβοια. Όπως αναφέρει ο γνωστός μετεωρολόγος, η Τρίτη και η Τετάρτη θα είναι οι πιο βροχερές μέρες της εβδομάδας.

Στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας δεν θα λείψουν Τρίτη και Τετάρτη κάποιες χιονοπτώσεις. Για την ημέρα των Χριστουγέννων τοπικές βροχές προβλέπονται κυρίως στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο

Περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας σε πιο χειμωνιάτικα επίπεδα αναμένεται από το επόμενο Σάββατο.

Το Σαββατοκύριακο προβλέπεται γενικά καλοκαιρινό, με βοριάδες στο Αιγαίο.

Ο καιρός σήμερα

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με χαμηλή θερμοκρασία και πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις που τις βραδινές ώρες στα δυτικά θα αυξηθούν. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και νυχτερινές ώρες και κυρίως στα ηπειρωτικά θα σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 15 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 18 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Σε Αττική αίθριος ηλιόλουστος καιρός και σήμερα με τη θερμοκρασία στους 17 βαθμούς,. Στη Θεσσαλονίκη οι πρωινές ομίχλες θα διαλυθούν γρήγορα και η θερμοκρασία στους 14 βαθμούς.