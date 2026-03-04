Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές;
Ιράν: «Θα πλήξουμε ισραηλινές πρεσβείες παγκοσμίως εάν γίνει στόχος αυτή της Τεχεράνης στη Βηρυτό»

Τι ανέφερε εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων της Τεχεράνης

Ιράν: «Θα πλήξουμε ισραηλινές πρεσβείες παγκοσμίως εάν γίνει στόχος αυτή της Τεχεράνης στη Βηρυτό»
EPA
Γεράσιμος Λυμπέρης

Το Ιράν απειλεί να βάλει στο στόχαστρο ισραηλινές πρεσβείες παγκοσμίως εάν γίνει στόχος η πρεσβεία της Τεχεράνης στη Βηρυτό.

Συγκεκριμένα, το Ιράν θα στοχοποιήσει ισραηλινές πρεσβείες παγκοσμίως εάν το εβραϊκό κράτος επιτεθεί στην ιρανική πρεσβεία στη Βηρυτό, δήλωσε εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων της Τεχεράνης, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Παναθηναϊκός – Παρί: Τα stories του Γιαννακόπουλου στο Instagram μετά την ήττα των “πράσινων” – “6/6 αυστηρά”
Παναθηναϊκός – Παρί: Τα stories του Γιαννακόπουλου στο Instagram μετά την ήττα των “πράσινων” – “6/6 αυστηρά”

Δίχως πλάνο στην άμυνα και… ξεχασμένος για 36 λεπτά στους πανηγυρισμούς από την πρόσφατη κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας, ο Παναθηναϊκός προσπάθησε με το… πείσμα του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις να γυρίσει ένα χαμένο παιχνίδι, αλλά έμεινε στην… προσπάθεια και στο χείλος της δέκατης θέσης. Οι «πράσινοι» το βράδυ της Πέμπτης 26/2 ηττήθηκαν 99-104 από την Παρί στο […]

