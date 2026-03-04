Ιράν: «Θα πλήξουμε ισραηλινές πρεσβείες παγκοσμίως εάν γίνει στόχος αυτή της Τεχεράνης στη Βηρυτό»

Το Ιράν απειλεί να βάλει στο στόχαστρο ισραηλινές πρεσβείες παγκοσμίως εάν γίνει στόχος η πρεσβεία της Τεχεράνης στη Βηρυτό.

Συγκεκριμένα, το Ιράν θα στοχοποιήσει ισραηλινές πρεσβείες παγκοσμίως εάν το εβραϊκό κράτος επιτεθεί στην ιρανική πρεσβεία στη Βηρυτό, δήλωσε εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων της Τεχεράνης, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.