Γέννησε η Άννα Κορακάκη – Οι πρώτες φωτογραφίες με την νεογέννητη κόρη της

Μητέρα για πρώτη φορά έγινε πριν από λίγο καιρό η Ολυμπιονίκης Άννα Κορακάκη όπως αποκάλυψε δημοσίως σε ανάρτηση της.

Η πρωταθλήτρια σκοποβολής και χρυσή Ολυμπιονίκης την Κυριακή (08/02) έκανε γνωστό ότι το προηγούμενο Σάββατο 31 Ιανουαρίου ήρθε στον κόσμο το μωράκι της τονίζοντας ότι η ζωή της άλλαξε μετά το χαρμόσυνο γεγονός.

«31/1/26

Γεννήθηκε η αγάπη αυτή, που ξεπερνάει τις λέξεις – όλες τις λέξεις. Και είμαστε έτοιμοι να ξεπεράσει και ν’ ανατρέψει και τα πάντα, στο πάντα μας… Ό,τι νομίζαμε πως ξέραμε, νιώθαμε, υπολογίζαμε, πράτταμε. Η κόρη μας.

Απέραντη ευγνωμοσύνη κι ένα τεράστιο ευχαριστώ στην αγαπημένη μου γυναικολόγο και μαιευτήρα Στέλλα Χουσμεκιάρη, καθώς και στη μαία μου, Σερβία Ελένη, για μια υπέροχη εμπειρία φυσιολογικού τοκετού που θα μείνει ανεξίτηλη ως την πιο γλυκιά ανάμνηση και ό,τι ωραιότερο και σπουδαιότερο έχω καταφέρει…

Πέρα από τη μεγάλη αγωνία που δε σ’ εγκαταλείπει μέχρι εκείνη την πρώτη αγκαλιά – καθ’ όλη την αναμονή και την προσμονή για τον ερχομό της – υποδεχτήκαμε τη μικρή μας σε ένα κλίμα γεμάτο αγάπη, τρυφερότητα, ηρεμία, χιούμορ, γέλια και μιας ξεχωριστής μορφής γαλήνη· έτσι ακριβώς όπως ευχόμαστε να ’ναι κι η ζωή της.

Καλώς μας ήρθες, ζωή μας», έγραψε στην ανάρτησή της η Άννα Κορακάκη.