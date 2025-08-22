Φωτιά στα Γρεβενά: Μαίνεται η πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Περιβόλι, ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις (Βίντεο)

Μαίνεται η φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης (21/8) και βρίσκεται σε εξέλιξη στα Γρεβενά σε περιοχή του εθνικού δρυμού της Βάλια Κάλντα.

Η πυρκαγιά σημειώθηκε σε δασική έκταση καίγοντας πυκνή βλάστηση σε δύσβατο σημείο στην καρδιά της Βάλια Κάλντα.

Στο σημείο επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρου της 5ης και 9ης ΕΜΟΔΕ, 5 υδροφόρα οχήματα, ενώ ενισχύθηκαν και τα εναέρια μέσα καθώς ρίψεις πραγματοποιούν πλέον ένα αεροσκάφος και 2 ελικόπτερα.

Δύσκολο είναι το έργο κατάσβεσης της πυρκαγιάς, αφού καίει σε πλούσια βλάστηση, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι οι οποίοι συμβάλλουν στην εξάπλωση του μετώπου. Θυμίζουμε ότι το πρωί της Παρασκευής (22/8) ξέσπασε φωτιά σε δασική έκταση στο Παρανέστι Δράμας.

Για την φωτιά στην Δράμα επιχειρούν 30 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, 8 οχήματα και υδροφόρες ΟΤΑ, ενώ από αέρος κάνουν ρίψεις νερού 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.