Φωτιά σε δασική έκταση στον Άγιο Ονούφριο Μαγνησίας – 5 εναέρια μέσα στην μάχη

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά σε δασική έκταση στον Άγιο Ονούφριο Μαγνησίας – 5 εναέρια μέσα στην μάχη
ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στον Άγιο Ονούφριο Μαγνησίας.

Στην κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 33 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 2 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη, ενώ συνδρομή παρείχαν και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

