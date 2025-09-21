Φωτιά σε δασική έκταση στον Άγιο Ονούφριο Μαγνησίας – 5 εναέρια μέσα στην μάχη

Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στον Άγιο Ονούφριο Μαγνησίας.

Στην κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 33 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 2 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη, ενώ συνδρομή παρείχαν και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής