Φλικ για Ολυμπιακό: “Είναι μία από τις καλύτερες επιθετικά ομάδες, δείτε τον αγώνα με την Άρσεναλ”

Το εγκώμιο της ομάδας του Ολυμπιακού έπλεξε ο προπονητής της Μπαρτσελόνα, Χάνσι Φλικ ενόψει της αυριανής (21/10,19:45) αναμέτρησης με τους Πειραιώτες για την 3η αγωνιστική του League Phase του Champions League.

Ο προπονητής της Μπαρτσελόνα χαρακτήρισε τον Ολυμπιακό ως μία από τις καλύτερες επιθέσεις του Champions League κάνοντας αναφορά στην εικόνα των Πειραιωτών την προηγούμενη αγωνιστική απέναντι στην Άρσεναλ.

Οι δηλώσεις του Φλικ για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό

«Έχουν καλή επίθεση. Τα στατιστικά δείχνουν ότι είναι μια από τις καλύτερες ομάδες επιθετικά. Απλώς κοιτάξτε τον αγώνα εναντίον της Άρσεναλ, όπου είχαν πολλές ευκαιρίες. Πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση σε αυτές τις καταστάσεις. Έχουν καλούς παίκτες και ένα πλάνο για να παίξουν, οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί μαζί τους.

Αυτή τη στιγμή, η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε είναι δύσκολη και είμαι χαρούμενος που πήραμε τους τρεις βαθμούς εναντίον της Xιρόνα. Ήταν πολύ σημαντικό και αυτό φάνηκε στην ατμόσφαιρα στην προπόνηση. Είναι καλό να το βλέπουμε αυτό. Είναι αυτό που χρειαζόμαστε. Έχουμε μια νεανική ομάδα και το χρειάζονται.

Όταν αναλύσαμε τον αγώνα εναντίον της Xιρόνα, μιλήσαμε για την τοποθέτηση, για τη διατήρηση της σωστής απόστασης από τον αντίπαλο και αν είσαι μακριά από αυτό, πρέπει να τρέχεις περισσότερο. Αυτό πρέπει να βελτιώσουμε: πρέπει να βρούμε καλύτερη τοποθέτηση και, από εκεί και πέρα, να πιέζουμε.

Ο Ράσφορντ μπορεί να παίξει ως κεντρικός επιθετικός, και φυσικά στο πλάι, γι’ αυτό και τον υπογράψαμε. Έχει βελτιωθεί πολύ τις τελευταίες εβδομάδες, μας φέρνει πολλά θετικά και φυσικά, μπορεί να παίξει ως ”9”.» ❝ Olympiacos have some really good offensive players. ❞



Για τον Φεράν Τόρες: «Ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσει να παίξει στο Clásico, όπως και ο Ραφίνια. Αυτό ελπίζουμε. Τελικά, όταν επέστρεψε από την εθνική ομάδα, είδαμε ότι η κατάσταση ήταν λίγο δύσκολη, όχι πολύ, αλλά πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε τους κινδύνους, και το να παίξει αύριο θα αποτελούσε ρίσκο. Θα κάνουμε περισσότερες εξετάσεις την Πέμπτη και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Η κατάσταση έχει να κάνει με τη φροντίδα των παικτών. Είναι δύσκολο, αλλά αργότερα όλοι θα επιστρέψουν και θα έχουμε μια νέα κατάσταση».