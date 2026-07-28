Εθνική πόλο: Πριμ 200.000 ευρώ από τον Γιάννη Αλαφούζο για το χρυσό στο World Cup

Η εθνική πόλο των ανδρών ανέβηκε την Κυριακή (26/7) για πρώτη φορά στην κορυφή του World Cup, επικρατώντας της Ουγγαρίας με 15-14 στον συγκλονιστικό τελικό του Super Final που διεξήχθη στο Σίδνεϊ και πανηγύρισε μία από τις σημαντικότερες επιτυχίες στην ιστορία του ελληνικού πόλο.

Το συγκρότημα του Θοδωρή Βλάχου έφτασε στο πρώτο χρυσό μετάλλιο που έχει κατακτήσει ποτέ η εθνική ανδρών σε μεγάλη διεθνή διοργάνωση, με τη συγκεκριμένη επιτυχία να προστίθεται στη συλλογή των 20 συνολικά μεταλλίων της ομάδας σε κορυφαίες διοργανώσεις, έπειτα από μια μακρά πορεία που περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, πέντε ασημένια μετάλλια αλλά ποτέ την κορυφή του βάθρου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μπροστά σ’ αυτή την σπουδαία διάκριση της εθνικής πόλο ο ιδιοκτήτης και πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννης Αλαφούζος, αποφάσισε να επιβραβεύσει τους πρωταθλητές. Συγκεκριμένα επικοινώνησε με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και γνωστοποίησε ότι θα διαθέσει πριμ ύψους 200.000 ευρώ για την εθνική ομάδα.