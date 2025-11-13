Επιστροφή Τσάβι Πασκουάλ στην Μπαρτσελόνα

Ο Τσάβι Πασκουάλ θα είναι ο αντικαταστάτης του Χουάν Πεναρόγια στο πάγκο της Μπαρτσελόνα, καθώς οι δύο πλευρές έφθασαν σε συμφωνία για τα επόμενα τρία χρόνια.

Σύμφωνα με την Mundo Deportivo, απομένει μόνο η ανακοίνωση για την επιστροφή του Τσάβι Πασκουάλ στη θέση του προπονητή της Μπαρτσελόνα, από την οποία είχε αποχωρήσει το 2016, μετά από μία απόλυτα επιτυχημένη 8ετία.

Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού είχε κατακτήσει μεταξύ άλλων και την τελευταία μέχρι σήμερα, Euroleague της Μπαρτσελόνα και μετά από ένα πέρασμα από την Ελλάδα και τη Ρωσία, ήρθε η ώρα για την επιστροφή του στη Βαρκελώνη.