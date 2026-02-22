Έπεσε η αυλαία του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού – Πλημμύρισαν με κόσμο οι δρόμοι (βίντεο+εικόνες)

Με χιλιάδες κόσμο να συμμετέχει στην καρναβαλική παρέλαση, έπεσε η αυλαία του καρναβαλιού του Ρεθύμνου το μεσημέρι της Κυριακής (22/2).

Στους δρόμους της πόλης κινήθηκαν περισσότερα από 350 λεωφορεία, με εκατοντάδες δρομολόγια από και προς τα οργανωμένα πάρκινγκ, εξυπηρετώντας με ασφάλεια και ταχύτητα το πλήθος των επισκεπτών, όπως αναφέρει το neakriti.gr.

Εντυπωσιακά άρματα και δεκάδες ομάδες καρναβαλιστών έδωσαν τον ρυθμό, παρασύροντας τους παρευρισκομένους σε ένα μεγάλο πάρτι. Οικογένειες με παιδιά, ντυμένες με ευφάνταστες στολές, συμμετείχαν ενεργά στη γιορτή.

Οι διοργανωτές φέτος ήταν ο Νέος Πολιτιστικός Σύλλογος Ιεράπετρας, ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας και ο Δήμος Ιεράπετρας. Η αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Φωτεινή Καρακάκη, δήλωσε ότι «ο τίτλος του φετινού καρναβαλιού «Μας έστριψε η βίδα» δικαίωσε το αποτέλεσμα των προσπαθειών μας καθώς παρά τον βροχερό καιρό, η συμμετοχή ήταν πολύ μεγαλύτερη από κάθε άλλη φορά και οι καρναβαλιστές έφτασαν τους 2.000 μεταμφιεσμένοι.