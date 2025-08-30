Ελλάδα – Κύπρος: Τα συνθήματα των Πελαργών πριν το ιστορικό παιχνίδι για το EuroBasket 2025 (Βίντεο)

Σε εξέλιξη βρίσκεται το παιχνίδι Ελλάδα – Κύπρος σε ένα ιστορικό ραντεβού στα πλαίσια του EuroBasket 2025 που διεξάγεται μεταξύ άλλων πόλεων και στην Λεμεσό.

Οι φίλαθλοι της εθνική ομάδας δημιούργησαν όμορφη ατμόσφαιρα έξω από το γήπεδο πριν τη μάχη της Ελλάδας με την Κύπρο για το Eurobasket 2025. Τραγούδησαν συνθήματα και μάλιστα κρατούσαν και το πανό στήριξης για τον Ακίλε Πολονάρα που είχαν και στο ματς με την Ιταλία.