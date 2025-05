Η Έλενα Χριστοπούλου σε δηλώσεις της στην κάμερα της εκπομπής “Happy Day” αποκάλυψε τα μυστικά της ομορφιάς της. Παράλληλα εξέφρασε την αγάπη της για τα κοσμήματα, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι δεν αποχωρίζεται ποτέ τα βραχιόλια και τα δαχτυλίδια της.

“Δε θέλω να μοιάζω με κανέναν. Πλάκα κάνω. Φοράω ό,τι μου αρέσει και είναι αυθεντικό και ανθεκτικό στο χρόνο. Το στυλ είναι να είσαι αυθεντικός και ανθεκτικός. Δεν έχω τίποτα must have, μόνο τα δαχτυλίδια και τα βραχιόλια μου είναι must have, γιατί χωρίς αυτά δε μπορώ να… ακόμα και με τις φόρμες μου φοράω τα μπιζού μου. Είμαι λάτρης των μπιζού”, είπε αρχικά η Έλενα Χριστοπούλου.

Ενώ όσον αφορά το πώς φροντίζει τον εαυτό της η Έλενα Χριστοπούλου είπε: “Όσο μεγαλώνω προσέχω παραπάνω τον εαυτό μου, γιατί παλαιότερα δε το έκανα. Βάζω τις κρεμούλες μου, τα λαδάκια μου. Κάνω και μεσοθεραπείες και απ’ όλα. Όταν χρειάζεται κάνω κάτι, πολλά χρόνια. Θα ήμουν αλλιώς κοντά στα 50 και θα ήμουν έτσι; Τι να σας πω; Ότι πίνω πολύ νερό; Μη τρελαθούμε τελείως. Γιατί να μην πω την ηλικία μου; Αυτή είναι, δεν αλλάζει”.

