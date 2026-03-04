Έφοδος της ΕΛΑΣ στις φυλακές Κομοτηνής – Κατασχέθηκαν 6 κινητά, ποινική δίωξη κατά 6 κρατουμένων

Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποίησε η ΕΛΑΣ το πρωί της Τετάρτης (4/3) στις φυλακές Κομοτηνής κάνοντας έφοδο σε κελιά και θαλάμους του σωφρονιστικού ιδρύματος.

Ειδικότερα, σε επιχείρηση που υλοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας και του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Ε.Κ.Α.Μ. Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε έφοδος σε διάφορα σημεία των φυλακών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, παρουσία δικαστικού λειτουργού, σε 5 κελιά, 3 θαλάμους και κοινόχρηστο χώρο του Σωφρονιστικού Καταστήματος, βρέθηκαν στην κατοχή κρατουμένων σε θάλαμο και κατασχέθηκαν 6 συσκευές κινητών τηλεφώνων, με εγκατεστημένες 6 κάρτες sim.

Κατόπιν αυτού, σχηματίσθηκε δικογραφία από το Γραφείο Δίωξης Εκβιαστών σε βάρος 6 αλλοδαπών κρατουμένων, για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά την προμήθεια κρατουμένου σε κατάστημα κράτησης με κινητό τηλέφωνο, σε συνδυασμό με ηθική αυτουργία.