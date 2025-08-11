Χίος: Εξιχνιάστηκε υπόθεση απάτης σε βάρος ηλικιωμένης – Ένας άνδρας της παρίστανε τον υπάλληλο του ΕΦΚΑ

Στην ταυτοποίηση τριών ατόμων για την εμπλοκή τους στην υπόθεση απάτης σε βάρος ηλικιωμένης ημεδαπής στη Χίο προχώρησαν οι Αρχές.

Συγκεκριμένα, ταυτοποιήιηκαν για την εμπλοκή τους στην υπόθεση αυτή, -3- άτομα – ημεδαποί (20χρονος, 30χρονος και 33χρονος), σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της απάτης.

Ειδικότερα και σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, άνδρας αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων επικοινώνησε τηλεφωνικά με την παθούσα, προσποιούμενος υπάλληλο του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) και χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα την επιστροφή χρημάτων, κατάφερε να την πείσει, εξαπατώντας την, να μεταφέρει σε -3- διαφορετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, συνολικά το χρηματικό ποσό των -6.850- ευρώ.

Κατά τη διερεύνηση της συγκεκριμένης υπόθεσης προέκυψε ότι, οι τραπεζικοί λογαριασμοί στους οποίους μεταφέρθηκε το παραπάνω χρηματικό ποσό ανήκουν στους ταυτοποιηθέντες δράστες, ενώ η τηλεφωνική επικοινωνία με την παθούσα πραγματοποιήθηκε από τηλεφωνική σύνδεση που ήταν δηλωμένη σε στοιχεία αλλοδαπού υπηκόου τρίτης χώρας («αχυράνθρωπου» – «ghost person»).

Το προανακριτικό έργο διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου.