Χανιά: Συνελήφθη ο οδηγός του βυτιοφόρου που έκανε επικίνδυνη προσπέραση

Στη σύλληψη του οδηγού βυτιοφόρου που πραγματοποίησε επικίνδυνη προσπέραση στον δρόμο του αεροδρομίου στα Χανιά, την Πέμπτη 2/7 προχώρησαν οι Αρχές.

Ύστερα από συντονισμένες έρευνες της Τροχαίας Χανίων, ο οδηγός ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη στον νομό Ηρακλείου και θα οδηγηθεί αύριο Σάββατο, το πρωί στον Εισαγγελέα σύμφωνα με το Zarpanews.

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Στο βίντεο φαίνεται το βυτιοφόρο κάνει νόημα με τα φώτα στον οδηγό που προπορεύεται να κάνει δεξιά, έχοντας μάλιστα αναπτύξει και ταχύτητα ενώ όταν το σινιάλο δεν έγινε αντιληπτό, ο οδηγός άρχισε να κορνάρει.

Το βίντεο αποτυπώνει όσα γίνονται τόσο από την πίσω, όσο και από την μπροστινή πλευρά του αυτοκινήτου, πριν και μετά την επικίνδυνη προσπέραση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο οδηγός του αυτοκινήτου που προπορεύεται να αναγκάζεται να βγει από τον δρόμο για να προσπεράσει το φορτηγό, την ώρα που από απέναντι περνούσαν αυτοκίνητα.