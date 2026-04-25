Basket League: Ξεκινάνε τα playoffs – Δείτε το πρόγραμμα

Η κανονική περίοδος της Basket League έχει πλέον ολοκληρωθεί και τα Playoff είναι έτοιμα να ξεκινήσουν. Ο ΠΑΟΚ και το Περιστέρι θα ανοίξουν την αυλαία της δράσης στις 3 Μαΐου.

Η σειρά του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 13 Μαΐου, εφόσον δεν υπάρχουν άλλες υποχρεώσεις για την Euroleague, ενώ το ίδιο ισχύει και για τη σειρά του Παναθηναϊκού με τη Μύκονο, που θα αρχίσει επίσης στις 13 Μαΐου χωρίς ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.

Η σειρά ΑΕΚ-Άρης θα κάνει τζάμπολ την 14η Μαΐου στην SUNEL Arena. Όλες οι σειρές θα έχουν τη μορφή «best of three», που σημαίνει ότι η ομάδα που θα φτάσει πρώτη τις δύο νίκες θα προκριθεί στην επόμενη φάση.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION (1-8)

Σενάριο Α’ (χωρίς Game 5 EuroLeague):

QF1: 13/5/2026 – ΣΕΦ – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

QF2: 16/5/2026 – Κ.Γ. Καλλιθέας Ρόδου – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

QF3*: 28/5/2026 – ΣΕΦ – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Σενάριο Β’ (με Game 5 EuroLeague):

QF1: 15/5/2026 – ΣΕΦ – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

QF2: 17/5/2026 – Κ.Γ. Καλλιθέας Ρόδου – ΕΡΤ3

QF3*: 28/5/2026 – ΣΕΦ – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR – ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON (2-7)

Σενάριο Α’ (χωρίς Game 5 EuroLeague):

QF1: 13/5/2026 – Telekom Center Athens – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

QF2: 16/5/2026 – Κ.Γ. “Παν. Χανιώτης” (Άνω Μερά Μυκόνου) – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ QF3*: 28/5/2026 – Telekom Center Athens – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Σενάριο Β’ (με Game 5 EuroLeague):

QF1: 15/5/2026 – Telekom Center Athens – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

QF2: 17/5/2026 – Άνω Μερά Μυκόνου – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

QF3*: 28/5/2026 – Telekom Center Athens – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

ΠΑΟΚ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BETSSON (3-6)

QF1: 3/5/2026 – PAOK Sports Arena – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

QF2: 6/5/2026 – Κ.Γ. Περιστερίου “Α. Παπανδρέου” – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

QF3*: 10/5/2026 – PAOK Sports Arena – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

ΑΕΚ – ΑΡΗΣ BETSSON (4-5)

QF1: 14/5/2026 – SUNEL Arena – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

QF2: 17/5/2026 – Αλεξάνδρειο – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

QF3*: 25/5/2026 – SUNEL Arena – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ