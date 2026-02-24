Αθλητικές μεταδόσεις: Ξεχωρίζει το Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν – Μάχη και για τον Τσιτσιπά στο Ντουμπάι

Η αναμέτρηση Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός ξεχωρίζει από το σημερινό (24/2) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων με τους “ερυθρόλευκους” να βρίσκονται στην Γερμανία με στόχο την ανατροπή του σκόρ (0-2) του πρώτου αγώνα.

Νωρίτερα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς κάνει πρεμιέρα στο τουρνουά του Ντουμπάι όπου θα αντιμετωπίσει τον Ουγκό Ουμπέρ.

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ντανιίλ Μεντβέντεφ – Σανγκ Τζούντσενγκ Ντουμπάι

14:00 COSMOTE SPORT 6 HD Γιαν Λέναρντ Στρουφ – Αλεξάντερ Μπουμπλίκ Ντουμπάι

17:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ουγκό Ουμπέρ – Στέφανος Τσιτσιπάς Ντουμπάι

19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Αντρέι Ρούμπλεφ – Βαλεντίν Ρόγιερ Ντουμπάι

19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Κλαμπ Μπριζ UEFA Champions League

21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Τααβούν – Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Νιούκαστλ – Καραμπάγκ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Σαουθάμπτον – ΚΠΡ Sky Bet EFL Championship

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ίντερ – Μπόντο Γκλιμτ UEFA Champions League

22:00 MEGA, COSMOTE SPORT 2 HD Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός UEFA Champions League4