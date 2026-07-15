Αθλητικές μεταδόσεις με Αργεντινή – Αγγλία και φιλικά Παναθηναϊκού και ΑΕΚ

Ο δεύτερος ημιτελικός του Μουντιάλ 2026 ανάμεσα σε Αγγλία και Αργεντινή αποτελεί το μεγαλύτερο χάιλαϊτ στο πρόγραμμα των σημερινών αθλητικών μεταδόσεων.

Στο μεταξύ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Ραπίντ Βιέννης στην Αυστρία, σε φιλικό αγώνα που θα μεταδοθεί στον ΣΚΑΪ, ενώ η ΑΕΚ συγκρούεται με τη Φίτεσε, σε φιλική αναμέτρηση που θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 1.

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Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

11:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Γκστάαντ (Κυρίως Ταμπλό)

13:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Γκστάαντ (Κυρίως Ταμπλό)

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Γκστάαντ (Κυρίως Ταμπλό)

18:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Γκστάαντ (Κυρίως Ταμπλό)

19:00 ΣΚΑΪ Ραπίντ Βιέννης – Παναθηναϊκός Φιλικός Αγώνας

19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ WTA 250 2026 Athens Open

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20:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΚ – Φίτεσε Φιλικός Αγώνας

22:00 ΕΡΤ1 Αγγλία – Αργεντινή Ημιτελικός Παγκοσμίου Κυπέλλου

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22:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ WTA 250 2026 Athens Open