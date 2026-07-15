Αθλητικές μεταδόσεις με Αργεντινή – Αγγλία και φιλικά Παναθηναϊκού και ΑΕΚ
Κυριαρχεί το ποδόσφαιρο στο σημερινό πρόγραμμα
Ο δεύτερος ημιτελικός του Μουντιάλ 2026 ανάμεσα σε Αγγλία και Αργεντινή αποτελεί το μεγαλύτερο χάιλαϊτ στο πρόγραμμα των σημερινών αθλητικών μεταδόσεων.
Στο μεταξύ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Ραπίντ Βιέννης στην Αυστρία, σε φιλικό αγώνα που θα μεταδοθεί στον ΣΚΑΪ, ενώ η ΑΕΚ συγκρούεται με τη Φίτεσε, σε φιλική αναμέτρηση που θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 1.
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
11:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Γκστάαντ (Κυρίως Ταμπλό)
13:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Γκστάαντ (Κυρίως Ταμπλό)
16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Γκστάαντ (Κυρίως Ταμπλό)
18:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Γκστάαντ (Κυρίως Ταμπλό)
19:00 ΣΚΑΪ Ραπίντ Βιέννης – Παναθηναϊκός Φιλικός Αγώνας
19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ WTA 250 2026 Athens Open
20:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΚ – Φίτεσε Φιλικός Αγώνας
22:00 ΕΡΤ1 Αγγλία – Αργεντινή Ημιτελικός Παγκοσμίου Κυπέλλου
22:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ WTA 250 2026 Athens Open
πηγή στην Google
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