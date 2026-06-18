Αλεξάνδρα Πασχαλίδου: «Εύχομαι να βρω ένα μεγάλο έρωτα – Νομίζω ήρθε ο καιρός»

Η Αλεξάνδρα Πασχαλίδου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Στούντιο 4 της ΕΡΤ το απόγευμα της Πέμπτης (18/06).

Λίγο πριν ολοκληρωθεί η συνέντευξη, η παρουσιάστρια αποκάλυψε πως η μεγαλύτερη επιθυμία της για το φετινό καλοκαίρι είναι να βιώσει έναν μεγάλο έρωτα. Όπως ανέφερε, αισθάνεται πλέον έτοιμη να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην προσωπική της ζωή, καθώς η κόρη της έχει μεγαλώσει και αυτό της δίνει τη δυνατότητα να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στη δική της ευτυχία και στις προσωπικές της ανάγκες.

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«Θέλω την ελευθερία στην προσωπική ζωή μου. Αλλά δεν συμβαδίζει απολύτως τώρα η ελευθερία σε προσωπικό επίπεδο. Δηλαδή, όταν έχεις μία σχέση, δεν μπορείς να είσαι και απολύτως ελεύθερος. Εκτός αν έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου που να είναι κι αυτός ελεύθερο πνεύμα και αυτός να κινείται πάρα πολύ, να ταξιδεύει με τη δουλειά του… αλλά κυρίως να μου έχει απόλυτη εμπιστοσύνη, γιατί είμαι ένας άνθρωπος που είμαι της εμπιστοσύνης.

Αλλά δεν είναι όμως εύκολο. Και κυρίως ως γυναίκα. Αν ήμουν άντρας, νομίζω θα λέγανε ότι «Εντάξει, φυσικά! Κάνει τόσα πράγματα…». Αλλά ως γυναίκα, νομίζω είναι πιο δύσκολο. Αλλά ελπίζω, και την επόμενη φορά που θα σας δω, να είμαι πάρα πολύ ερωτευμένη! Εύχομαι ένα μεγάλο έρωτα. Αυτό, νομίζω ήρθε ο καιρός. Γιατί μέχρι τώρα ήμουν: «Α, η Μελίνα να μεγαλώσει, να κάνει…». Η Μελίνα μεγάλωσε, τελείωσε αυτό. Πάμε! Τώρα είμαι έτοιμη» εξομολογήθηκε η Αλεξάνδρα Πασχαλίδου.