Αγρίνιο: Συνελήφθησαν 3 μαθήτριες – Έκαναν μπούλινγκ και επιτέθηκαν σε συνομήλικη τους στο σχολείο

Ένα ακόμη σοκαριστικό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε την Τετάρτη (3/12) αυτή τη φορά σε σχολείο στο Αγρίνιο όταν 3 ανήλικες επιτέθηκαν σε συμμαθήτρια τους.

Όπως μεταδίδει το agriniopress.gr, μία μαθήτρια Γυμνασίου φέρεται το μεσημέρι της Τετάρτης, μετά από παρότρυνση των δυο συγκατηγορούμενών της, να χτύπησε τη 13χρονη συμμαθήτρια, στην οποία φέρονται να ασκούσαν μπούλινγκ εδώ και δύο εβδομάδες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία, για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, ενώ συνελήφθησαν οι γονείς των ανήλικων για παραμέληση της εποπτείας τους.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των συλληφθέντων ανηλίκων (για σωματική βλάβη και εξύβριση) και των γονέων τους θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, ενώ την προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου.