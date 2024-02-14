Αγίου Βαλεντίνου: Πείτε “Σ’ αγαπώ” με μία ανθοδέσμη πίτα γύρο – Τι λέει το κατάστημα που την εμπνεύστηκε

Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου και οι ερωτευμένοι σπεύδουν με ένα δώρο ή με λουλούδια να πουν στον/στην αγαπημένο-η τους “Σ’αγαπώ”.

Τι επιλογές έχουν όμως όσοι θέλουν να… ξεφύγουν από τα κλασικά δώρα; Μια μία ανθοδέσμη πίτα γύρο, ένα δώρο που μάλλον το άλλο σας μισό δεν έχει πάρει ποτέ.

Η έμπνευση ανήκει στο εστιατόριο “Λεωφόρος Ψητοπωλείο” που γράφει στο Facebook για την έμπνευσή του: “14 Φεβρουαρίου ημέρα των ερωτευμένων και θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας μια ιστορία που μας γεμίζει υπερηφάνεια. Πριν από λίγα χρόνια, εμπνευστήκαμε την πίτα γύρο ανθοδέσμη, έναν μοναδικό συνδυασμό γεύσεων και αισθητικής, που έδωσε νέα ζωή σε ένα διάχυτο σύμβολο της ελληνικής γαστρονομίας. Και τώρα, με χαρά βλέπουμε πως αυτή η ιδέα έγινε αγαπημένη και διάσημη, ιδίως για την ημέρα των ερωτευμένων.

Αυτή η ημέρα είναι μια ευκαιρία να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας προς όλους εσάς που μας στηρίζετε και μας δίνετε ώθηση να συνεχίσουμε το έργο μας. Η πίτα γύρο ανθοδέσμη είναι ένας τρόπος για εμάς να σας ευχαριστήσουμε και να μοιραστούμε αγάπη και γεύσεις μαζί σας”.