Άγιος Νικόλαος:  Συνελήφθη 31χρονος για ναρκωτικά – Κατασχέθηκαν έξι δενδρύλλια κάνναβης

Στη σύλληψη ενός 31χρονου ελληνικής καταγωγής για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου στην Κρήτη.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της 14ης Ιουλίου, στο πλαίσιο δράσεων για την καταπολέμηση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Κατά τη διάρκεια έρευνας στην οικία και στον περιβάλλοντα χώρο του 31χρονου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν έξι δενδρύλλια κάνναβης, τα οποία καλλιεργούνταν σε γλάστρες, 91 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, καθώς και μία ζυγαριά ακριβείας.

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Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.